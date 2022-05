A második versenynapot magyar szempontból az 54 kilogrammban szereplő Virbán kezdte, akinek a skót Matthew McHale volt az ellenfele a 16 között. A mérkőzés – a nemzetközi szövetség közvetítése alapján – nem a BHSE kispehelysúlyújának elképzelései szerint alakult. Virbán a nála fél fejjel magasabb riválisa ellen igyekezett irányítani, ám a skót az egész meccsen jól tartotta a távolságot, nem engedte közel ellenfelét, ráadásul távolról kiváló ütemben és pontosan ütött. A különbség nem volt nyomasztó a két bokszoló között, de McHale mindhárom menetben kézben tartotta a meccset, és egyhangú pontozással győzött.

Virbán búcsúja fájó lehetett a magyar szakvezetésnek, ezt követően viszont nem volt szomorúságra ok az örmény fővárosban. Előbb a nagyváltósúlyú (71 kg) Gerzsenyi István teljesítményével lehetett elégedett Bertók Róbert szövetségi kapitány. A győri sportoló hagyta riválisát, a horvát Petar Cetnicet kezdeményezni, és kontrákra rendezkedett be, amit kiválóan csinált. Ellenfelét többnyire sikerült megelőznie és kemény ütésekkel eltalálnia, s egy-két hullámvölgytől eltekintve uralta a találkozót, melyet egyhangú pontozással nyert meg.

A délutáni programot magyar részről a szupernehézsúlyú (+92 kg) Fehér Koppány zárta, aki kis túlzással a sírból hozta vissza a cseh Martin Pinc elleni meccsét. A Vasas versenyzője az egy fejjel magasabb riválisa elleni nyitómenetben nem találta a lényegesen hosszabb karú riválisa ellenszerét, hiába igyekezett, Pinc jó feltartó ütésekkel sokszor meg tudta előzni. Az első szakaszban az öt pontozóból négy a csehet látta jobbnak három perc után. A folytatásban Fehér egyre többször talált, de még mindig rendre meggyűlt a baja ellenfele megelőző ütéseivel. A bírák közül háromnál újra a cseh volt a jobb, Fehér pedig kettőnél, ugyanakkor még mindig maradt esélye, amit az utolsó szakaszban ki is használt. Ekkor már egyértelműen jobb volt ellenfelénél, amivel fordítani tudott, és 3-2-es megosztott pontozással győzött úgy, hogy két pontozónál 29-28-ra kikapott, egynél 30-26-ra, egy másiknál pedig 29-28-ra nyert. Az ötödik bíró 28-28-ra értékelte a meccset, de összességében nála is Fehér volt a jobb.

Az esti programban a váltósúlyú (67,5 kg) Fodor Milán kiélezett csatát vívott a bolgár Venszan Kipkorovval. Az első menetben a Vasas öklözője pontatlanul bokszolt, hiába ment előre, ellenfe remekül lépett el előle és többször eltalálta. Fodor a második periódust így hátrányból kezdte, s ugyan a menet elején Kipkorov elmozgásos boksza érvényesült, az idő előrehaladtával viszont érezhetően fáradt, a magyar pedig egyre többször találta el, a szakasz hajrájában pedig már egyértelműen jobb volt.

Az utolsó menet előtt Fodor három pontozónál is vezetett már, viszont a győzelmet érezhetően be akarta biztosítani, ezért nagy tempót diktált a harmadik három percben, nem hagyta megpihenni Kipkorovot, rengeteget ütött, s ugyan sok volt közte pontatlan, de a pontosak láthatóan nagyon rosszul estek a bolgárnak. Kipkorovra kétszer is számolt a mérkőzésvezető, a meccs azonban végigment, Fodor pedig 4-1-es megosztott pontozással győzött.

A kilencfős magyar csapatból hétfőn Cservenka Róbert (75 kg) lépett ringbe és nyert, így Fodorékhoz hasonlóan nyolcaddöntőbe jutott. Bernáth Attila (51 kg), Bundovics István (57 kg), Veres Roland (60 kg) és Kovács Richárd (63,5 kg) később mutatkozik be az Eb-n.

