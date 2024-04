Sokkal olcsóbb lesz idén a Sziget Fesztivál Soha nem fordult még elő, hogy egyik évről a másikra olcsóbb legyen a Sziget Fesztivál. Most azonban az is eljött. A hatnapos fesztiválbérlet az idén 132 900 forintba kerül, ami körülbelül 20 ezer forinttal kevesebb, mint tavaly – mondta el a fesztivál igazgatója, Kádár Tamás. Sziget fesztivál

Fotó: Vasvári Tamás / Forrás: MTI A háromnapos bérletek a tavalyi 112 000 forint után idén 92 900 forintba kerülnek. A napi jegyeknél is történt változás. Az egyes napokon különböző árakkal találkozhatunk, a fellépők függvényében. Egyes napokon itt is megvágták az árakat. Naptól függően 32 900 és 42 500 forint között mozognak a napi jegyek, de a legdrágább árat mindössze augusztus 12-én, hétfőn kérik majd el a belépésért. Ezek az árak ráadásul elővételben még alacsonyabbak. Mindezek mellett a szervezők idén egy teljesen új jegytípust is bevezettek. A 21&Under Teljes Fesztivál Bérlet, ahogy a neve is sugallja, a 21 és az alatti vendégeket célozza. Számukra a hatnapos fesztivál 108 900 forintba kerül – tudta meg a Világgazdaság.