Az intézmény közleményében kiemeli, hogy minden olyan magyarországi adóazonosító jellel rendelkező természetes személy pályázhat, aki a támogatási időszak kezdetéig már betöltötte a 18., de még nem töltötte be az 50. életévét. Pályázni egyénileg és csoportosan is lehetséges, a felhívásra egy alkotó egyszerre egy pályázatot nyújthat be. A pályázatot kizárólag magyar nyelven, elektronikus úton lehet beadni, benyújtásának nem feltétele a művészeti vagy művészetelméleti végzettség, szakképzettség.

A nyertes művészek az ösztöndíj mellett folyamatos mentorálást, valamint publikálási és bemutatkozási lehetőséget kapnak, továbbá rendszeres szakmai találkozón vesznek részt az MMA MMKI központjaként működő Hild-villában, amelyen beszámolhatnak az addig elért eredményeikről, emellett tovább bővíthetik szakmai kapcsolatrendszerüket – hangsúlyozzák a közleményben.

Az ösztöndíjprogram célja a magas színvonalú alkotó- és előadóművészeti, valamint művészetelméleti tevékenység támogatása, anyagi feltételeinek megteremtése. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is az építőművészet, a film- és fotóművészet, az ipar- és tervezőművészet, az irodalom, a képzőművészet, a művészetelmélet, a népművészet, a színházművészet és a zeneművészet területéről várják a pályájukon már értékelhető eredményeket felmutató pályázókat – áll a közleményben.