A nyárváró fesztiválon újra hangsúlyos szerepet kap a zenei kínálat, a kicsik és a nagyok is elővehetik a bringákat, és zöld szemléletmódban folytatódik az 1 művész 1 porta kezdeményezés, amelynek keretében ismét a köztérre és a köztérről látható helyekre költözik a művészet - közölte az Eleven Tavaszt szervező és a Bartók Béla Boulevard üzleteit összefogó Bartók Boulevard Egyesület.

Mint kiemelték, az Eleven Tavasz keretében a helyi vállalkozások, művészeti programokat kínáló galériák, a hangulatos éttermek, borozók és kávézók forgalmas utcából igazi közösséggé varázsolják a Bartók Béla Boulevard-t.

Számos képzőművészeti, irodalmi és helytörténeti séta mellett idén kerékpáros programokkal is készülnek a szervezők, akik folytatják az Eleven Ősz során megkezdett virágültetéseket és a parkolók zöldítését is.

A gyerekek a Gárdonyi téren felállított kerékpáros tanulópályán ismerhetik meg a közlekedés szabályait, mások a nyeregbe pattanva, társaságban járhatják be a városrészt, míg a Bicikli-csereberén a "kinőtt" bringák kereshetnek új gazdát.

Fellép többek között Chantal Santon Jeffery francia operaénekes, Tóth Balázs gitáros és a Rumba Fuerte, kiállít mások mellett Kele Juci, Marcus Goldson és Forrai Ferenc, a kirakART program folytatásában pedig színházi előadások és kiállítások töltik fel Pest és Buda kávézóinak és közösségi tereinek boltablakait, például a Bartók Béla úton található MU Színházat.

Borítókép: a gyerekek a Gárdonyi téren felállított kerékpáros tanulópályán ismerhetik meg a közlekedés szabályait (Szennyes Krisztian/Bartók Béla Boulevard)