Balázs János zongoraművész ImprovisArt című lemeze az első helyen jutott be a Music International Grand Prix New York-i döntőjébe az adult piano (felnőtt zongora) kategóriában. A Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas alkotó novemberben megjelent anyagát a lemez-nagydíj utolsó fordulójában, május 20-án a Kaufman Music Centerben személyesen mutatja be közönség előtt.

A rangos zsűriben olyan ismert szakemberek foglalnak helyet, mint Gordon Beeferman zeneszerző, zongoraművész, Manuel Laufer zongoraművész és Geoffrey Burleson klasszikus és dzsessz-zongoraművész, a Princeton Egyetem professzora.

Balázs János a Cziffra György-emlékévre állította össze ImprovisArt című műsorát, amelyet a világ számos pontján koncerten is bemutatott Cziffra György születésének 100. évfordulója alkalmából. A zsűri az előadásmód mellett kiemelte a zenei koncepciót, ami azt a romantikus hagyományt folytatja, amikor még a zongoristák és zeneszerzők előszeretettel improvizáltak, átiratokat készítettek ismert operákból és dalokból.

A lemezen Bach, Liszt művei, Cziffra György, valamint Balázs János átiratai hallhatók, bemutatva azt a kétszáz éves tradíciót, amelyben az előadás egyéni kifejezésmódja nagyobb hangsúlyt kapott, ezáltal az előadóművész az alkotóművész valódi társává válik. Ennek a folyamatnak zenei lenyomata a 73 perces, tizenhárom zeneszámot tartalmazó album, amely az olasz Sheva kiadó gondozásában jelent meg a múlt év végén.

Borítókép: MTI / Máthé Zoltán