Rendkívül fontos a két ország művészeti együttműködése is – tette hozzá Szijjártó Péter. „Véglegesítettük annak a filmgyártási megállapodásnak a szövegét, amelynek eredményeképpen az eddigieknél is több indiai filmet forgatnak majd Magyarországon.” Az indiai filmipart nem véletlenül hívják Bollywoodnak, sokan az amerikai filmiparhoz hasonlítják, a legyártott filmek számában mindenképpen versenyképes is az amerikai filmiparral – mondta. Az indiai emberek általában olyan helyekre szeretnek utazni, amelyeket láttak a hazai gyártású játékfilmeken. Nem véletlen, hogy tavaly 25 százalékkal, több mint 50 ezerre nőtt a Magyarországra utazó indiai turisták száma – jelentette ki.