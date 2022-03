Nyáron ünnepelte volna 20. születésnapját Farkas Ricsi, akiért az egész ország megmozdult. A fiú születése óta minden egyes nap az életben maradásért küzdött, ugyanis súlyos rendellenességgel született: nem tudott járni és egy oxigénmaszkkal ellátott oxigénpalack segítette őt a légzésben. Még 19 évesen is mindössze 15 kilót nyomott – írja a Ripost.

Az Összefogás Farkas Ricsikéért és a beteg gyermekekért Facebook-oldalon közölték, hogy szerdán reggel feladta a harcot, és Ricsi megtért az angyalokhoz.

Farkas Richárd 2002 nyarán született. Másfél éves korában májtályogműtéte volt, majd rá három hónapra tüdőtályogja, és hat hétig géppel lélegeztették. 2006-ban csontvelő-transzplantációra került sor, ahol az édesanyja volt a donorja. A transzplantáció szövődménye krónikus GVHD lett (az idegen csontvelő támadja a szervezetét), tüdőfibriózis lépett fel, emiatt három éven keresztül folyamatos oxigénellátásra szorult.

2009. november 2-án, Bécsben élődonoros tüdő-transzplantációra került sor, ismét édesanyja volt a donor. 2012 februárjában, Bécsben Port-a-Cath beültetés történt és vastagbél biopszia, aminek a következménye Stoma lett. Ettől kezdve folyamatos volt a kórházi kezelése a miskolci Gyermek Egészségügyi Központ Onko-haematológiai és Csontvelő-transzplantációs Osztályán vénás táplálás miatt.

„Két hetet a kórházban töltünk, két hetet pedig otthon. A sok műtéti beavatkozás miatt táplálékfelszívódási zavarai vannak, nem nő és nem hízik. Már én is megtanultam mindent, a porti tű cseréjét, infúzió elkészítését, a mesterséges táplálást. Sajnos látóideg-sorvadás és szürke hályog is fellépett a sok kezelés mellékhatásaként, sőt a fogazata is tönkrement Ricsikémnek” – mondta korábban az édesanya, Esze Ágnes.

Március elején ismét kórházba került Ricsi, ugyanis víz telítődött a tüdejébe. A gyógyszerbeállítások sem zajlottak zökkenőmentesen, Ricsi is, édesanyja is a végletekig kimerült.

Borítókép: Life.hu