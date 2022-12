Antoine Griezmann támadóként vált klasszis futballistává, 2018-ban négy góllal segítette világbajnoki címhez a francia válogatottat. A katari vb-n még egyszer sem talált a kapuba, mégis kulcsszerepe van abban, hogy Franciaország címvédőként újra eljutott a döntőig. Rio Ferdinand egyenesen a vb legjobb védekező játékosának nevezte az új Griezmann-t – írja a Magyar Nemzet.

– Mintha csak N’Golo Kantét láttam volna – fogalmazott a korábbi elefántcsontparti sztárcsatár, Didier Drogba Antoine Griezmann játékáról a franciák Marokkó ellen 2-0-ra megnyert vb-elődöntője után a Daily Mail szerint. Ilyen dicséretet még biztos nem kapott pályafutása alatt Griezmann, egyúttal mindent elmond a Katarban mutatott teljesítményéről: a korábban a góljaival csillogó csatárból igazi melós lett a vb-n, a reflektorfényből kissé a háttérbe vonulva végez hihetetlenül hasznos munkát Didier Deschamps újra az aranyérem felé menetelő csapatában.

Griezmann a Marokkó ellen 2-0-ra megnyert elődöntőben fontos szerepet játszott az 5. percben szerzett vezető gólban, amely alapjaiban határozta meg a franciák számára kényelmessé váló meccs forgatókönyvét. Ő szerzett ugyanis labdát a gól előtt, és tőle indult a Theo Hernández találatával véget ért akció. A francia L’Equipe szaklap is hangsúlyozta Griezmann érdemeit, aki szerintük egyfajta hibrid szerepben futballozik, átmenetet képez a védekezés és a támadás között, amely során sok értékes labdát is szerez.

Franciaország nehézségekkel küzdött a középpályán a vb előtt és alatt is, hiszen a védekezésben és támadásépítésben fontos szerepet betöltő Kanté, Paul Pogba páros sérülés miatt nem lehet ott Katarban, a feladataik jelentő részét átvevő Adrien Rabiot pedig betegség miatt kihagyta a Marokkó elleni találkozót. Így aztán Griezmann még fontosabb szerepet kapott hátrébb vonva, a középpályán a még rutintalan, 22-23 éves Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Youssouf Fofana (AS Monaco) páros előtt. Mi lett az eredménye Griezmann játékának? Őt választották meg a mérkőzés emberének Marokkó ellen.

A korábbi angol válogatott védő, Rio Ferdinand egyenesen a vb legjobb védekező játékosának nevezte a francia támadót. – Nagyszerű összeállításokat lehet készíteni Griezmann támadásban mutatott teljesítményéről, de ugyanennyi klip állhatna össze a nagyszerű védőmunkájáról is – állapította meg Ferdinand.

Az biztos, hogy Griezmann más szerepet tölt be a francia válogatottban, mint a 2018-as vb idején. Akkor a hét meccsen négy-négy gólt és gólpasszt jegyzett, harcban volt a gólkirályi címért, és végül Kylian Mbappéval holtversenyben a torna legeredményesebb francia játékosa volt. Katarban Griezmann sokkal kevésbé van a reflektorfényben, még egy gólt sem ért el (a Tunézia elleni találatát a VAR érvénytelenítette), gólpassza viszont három van, ezzel többek közt Lionel Messivel együtt vezeti a vonatkozó rangsort.

És nemcsak az asszisztokat osztogatja Griezmann, hanem több más fontos statisztikában is ő a legjobb a vb-n. Hétszer hozta nagy helyzetbe (ziccerbe) a csapattársait, összesen 21 helyzetet teremtett, ezekben a statisztikákban ő az első, a várható gólpasszok (xA) tekintetében pedig messze kiemelkedik a mezőnyből, több mint kétszer annyi ilyen passzt adott, mint Messi.

Griezmann pályafutása az elmúlt években megrekedt, 2019-ben 120 millió euróért vette meg Barcelona az Atlético Madridtól, de a katalán fővárosban nem tudott igazán beilleszkedni, amiben szerepet játszhatott, hogy az érkezése pillanatától tartotta magát a pletyka, miszerint Messi inkább Neymart látta volna szívesen újra a csapatban helyette. A francia támadó két felemás barcelonai idény után szárnyaszegett sztárként tért vissza az Atléticóhoz, de már ott sem ugyanúgy számoltak vele, mint korábban.

Ebben a szezonban Diego Simeone sokszor csak fél órákra vetette be Griezmann-t, aminek a Barcelona és az Atlético közötti jogi csatározás is oka lehetett, ugyanis a francia kölcsönben térhetett vissza korábbi klubjához, amelynek bizonyos játékperc teljesítése esetén 40 millió euróért ki kellett volna vásárolnia. Végül októberben 20 millió euróban megállapodtak a felek, Griezmann azóta kezdett többet játszani. A vb után, a Katarban látottak alapján talán Simeone is átgondolja, hogyan faraghatna újra vezért a 31 éves Griezmann-ból Madridban.