A katari vb nyolcaddöntőinek második napján délután a címvédő franciák ellen a lengyel válogatott próbálta borítani a papírformát. Már a kezdő sípszóval mérföldkőhöz érkezett a francia csapatkapitány, Hugo Lloris: a hálóőr befogta az ugyancsak világbajnoki aranyérmes korábbi védőt, a 142 válogatott mérkőzéssel francia csúcstartó Lilian Thuramot, akinek fia, Marcus ott van a címvédő keretében és pályára is lépett.

Esélyeshez méltó felfogással kezdték a találkozót a franciák, döntően a lengyel térfélen zajlott a játék, Wojciech Szczesny védésekkel és jó ütemű kijövetellel nyújtott biztos hátteret a lengyel védekezéshez. Húsz perc telt el, mire Robert Lewandowski révén először veszélyeztetni tudott a lengyel válogatott, ezt követően valamelyest kiegyenlítettebbé vált a játék képe. Francia részről elöl leginkább Kylian Mbappé volt aktív a bal szélen, miközben hátul Llorisnak és a védőknek is be kellett mutatniuk nagy mentéseket, Raphaël Varane például a gólvonalról tisztázott egy alkalommal. A szünet előtt mégis Franciaország szerzett vezetést: az ausztrálok elleni csoportmeccsen duplázó Giroud harmadszor talált be ezen a vb-n, 52. válogatottbeli góljával pedig lehagyta a nemzeti csapat örökrangsorának élén Thierry Henry-t.

A második félidő is francia nyomással indult, sorra dolgozták ki a helyzeteket – Giroud sípszó után szerzett egy szépségdíjas meg nem adott gólt is –, és ezúttal is a játékrész derekán sikerült kijönnie a nyomásból a lengyel együttesnek. Azonban ez nem vezetett célra, hiszen éppen egy lengyel támadás után tudta növelni előnyét Franciaország Mbappé szép lövésével. A kétgólos előny megnyugtatta a címvédőt, a ráadás perceiben pedig Mbappé villant ismét, a katari tornán ötödször volt eredményes, összesen pedig már kilencedik vb-gólját szerezte a 23 esztendős támadó. A hosszabbításban a Mexikó ellen büntetőt hibázó Lewandowski próbálkozhatott kétszer is a tizenegyespontról, másodikra pedig sikerült betalálnia a válogatottsági rekordját ünneplő Lloris kapujába. Így a franciák várhatják, hogy az este 20 órakor kezdődő összecsapás után Angliát, vagy Szenegált kapja-e ellenfélként a negyeddöntőben.

