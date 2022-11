Újabb négy meccsel folytatódnak a csoportkör küzdelmei a katari világbajnokságon. A vasárnapi játéknap első mérkőzésén Japán–Costa Rica találkozót rendeznek 11 órától. Az ázsiaiak a torna egyik legnagyobb meglepetésére az első körben 2–1-re megverték a 2014-es világbajnok németeket, így egy mai győzelemmel biztosan tovább is juthatnának. A kvartett másik találkozóján igazi parázs ütközetre van kilátás 20 órakor, hiszen amennyiben a Nationalelf vereséget szenved a remekül rajtoló spanyolok ellen, Japán pedig sikerrel vívja meg mérkőzését, Németország búcsúzik a világbajnokságtól. A F jelű négyesben is a második forduló következik a csoportkörben, 14 órától Belgium legjobbjai mérik össze tudásukat Marokkó ellen. A képlet itt is egyszerű: ha Eden Hazardék legyőzik az afrikaiakat, úgy ők is biztos továbbjutókká válnak. A csoport másik összecsapásán Horvátország – Kanada meccset rendeznek 17 órától, amelyen mindkét válogatott első győzelmére tör az ide vb-n.

Program: E csoport: 11.00: Japán–Costa Rica 20.00: Spanyolország–Németország F csoport: 14.00: Belgium–Marokkó 17.00: Horvátország–Kanada

O.K.