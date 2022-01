Mielőtt nekiállnánk, ellenőrizzük a táska címkéjét és tartsuk be az azon szereplő utasításokat. Ha mosógépben is moshatjuk a hátizsákot, először feltétlenül ürítsük ki, nézzünk át alaposan minden zsebet. Hasznos lehet kifordítani a táskát, így szintén rengeteg kosztól szabadulhatunk meg, és lehet, találunk valamit, amit amúgy nem vettünk volna észre. Porszívóval is érdemes végigmenni a táska fakkjain.