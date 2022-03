A mosogatás halogatása több szempontból is problémás, először is minél több az edény, annál nehezebb rászánnia magát az embernek a mosogatásra. Azoknak, akiknek kicsi a konyhájuk az is ismerős lehet, hogy ilyenkor majdnem ugyanannyi idő és energia a logisztikázás és a szennyes, majd tiszta edények rendezgetése, mint maga a mosogatás, hiszen egyszerűen nincs elég hely hova pakolni. Aztán ott van az a nyilvánvaló tény is, hogy a rászáradt szennyeződéseket sokkal nehezebb eltávolítani. Nem is beszélve arról, hogy a felhalmozott, esetleg együtt beáztatott szennyes edényeken sokkal jobban elszaporodnak a baktériumok. Tehát akárhogy is nézzük, nem éri meg halogatni a mosogatást.