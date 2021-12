Egy éve jelent meg Térey János utolsó, befejezetlen műve, a Boldogh-ház, Kétmalom utca – egy cívis vallomásai, amely drámai sorsokkal tűzdelt családtörténet és szubjektív várostörténet egyben. A hosszúlépés.járunk? és a debreceni Csokonai Színház közös sétaszínházán a kulisszák az eredeti helyszínek, a sétavezetők pedig az írót megszemélyesítő színészek, akik megjelenítik a fiatal, a felnőtt és az idősebb, életével, szülővárosával és a családi örökségével számot vető Térey személyét – közölte november 15-én a Csokonai Színház. Az est második felében Ráckevei Anna kérdezőből kérdezetté válik (szerepét Bakota Árpád színművész veszi majd át), hisz a színésznő az Ajtónyitogató című, november 19-én bemutatandó sétaszínházban Hajdu Imeldával Szabó Magdát kelti életre, hogy ne csak Térey, hanem a világhírűvé vált debreceni írónő szemével is láthassuk a cívisvárost. A Kulisszák vendége lesz Kiss Eszter, az Ajtónyitogató rendezője is. Bár Szabó Magda már budapesti íróként lett világhírű, mégis szülővárosába, Debrecenbe kell mennünk, ha igazán érteni szeretnénk a műveit és őt magát. A Kulisszák nézői most sem csalódnak majd, hisz a színészek az eddig számukra is ismeretlen műfaj, a sétaszínház szakmai rejtelmeiről, és persze személyes érintettségükről is vallanak majd.