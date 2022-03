Beregszász polgármestere óva int Babják Zoltán Facebook-oldalán február 25-én arról számolt be, hogy az üzleti láncok és a piacok elegendő tartalékkal rendelkeznek a stratégiai termékekből és árucikkekből. A beregszászi polgármester arra inti a lakosságot, hogy ne essenek pánikba, s kizárólag hivatalos forrásokból informálódjanak.

Másnap arról is tájékoztatott, hogy kistérségük lakossága feltételezhetően a felére csökkent. Az utcákat, házakat a legjobb tudásuknak és lehetőségeiknek megfelelően meg fogják óvni a stratégiailag fontos objektumokkal együtt. Az élelmiszerek, a kenyér és az üzemanyag még rendelkezésre áll, de mivel kétséges az utánpótlás biztosítása, lépéseket fognak tenni, hogy a kiépített humanitárius folyosón tudják pótolni a készleteket. Készek fogadni a menekülteket is az országból, és segítséget nyújtani szállás és étkeztetés tekintetében. Előre is köszöni a segítségeket, amelyek a jelenlegi szükségletek kielégítésére irányulnak: alapélelmiszerekre, üzemanyagra és tisztálkodási szerekre van leginkább szükség.