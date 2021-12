A világ minden pontjáról jönnek Kanadába, ezért sem értettem miért történhet ez? Nem célállomás az ország, nehezebb eljutni ide, mint egy uniós országba? Vagy lehet, hogy sokan csak nem tudnak a lehetőségekről a Kárpát-medencében? Erre a kérdésre kerestem régóta a választ, a konferencia pedig nagy segítségemre volt abban, hogy több információhoz jussak. Tartottam egy előadást a torontói továbbképzési lehetőségekről, illetve a kinti magyar szervezetek részéről felajánlottuk, segítünk navigálni az otthoni kollégákat a kanadai felvételi rendszerben, a lakhatásukban, valamint ösztöndíjprogramot is szervezünk. Továbbá igyekszünk egy kétirányú, kanadai-magyar egészségügyi együttműködési programot is kialakítani, amelyben konferenciákat szervezünk, közösen operálunk bizonyos műtéti szakágakban, egymást segítve, egymás tudását kiegészítve – mondta, hangsúlyozva, végtére is a cél ugyanaz: a lehető legjobb ellátást biztosítani a betegeknek itthon is és otthon is.

Fotó: Dr. Fecső András- archív