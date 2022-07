A korosztályos nemzeti együttes éppen a közelgő georgiai B-divíziós kontinensviadal előtti utolsó simításokat végzi, a torna július 15-én rajtol. A DEAC két fiatal kiválósága két tréningszekció között a cívisvárosiak honlapjának érdeklődésére elmondták, optimistán várják az előttük álló megmérettetést.

A magyar U20-as válogatott a dupla edzések mellett két felkészülési mérkőzést is beiktatott programjába, mindkétszer magabiztos győzelmeket arattak Szlovákia legjobbjaival szemben. Bors Miklós legénysége a tizenkilenc gárdát számláló Eb C-jelű csoportjában foglal helyet Bulgáriával, Írországgal és Lettországgal egyetemben. Neuwirth Bence szerint a továbbjutás kulcsa a bolgárok és az írek elleni jó szereplés lehet.

– Véleményem szerint a lettek valamelyest kiemelkednek a négyesünkből, az íreket és a bolgárokat azonban abszolút verhetőnek érzem. Elsődleges célunk a negyeddöntős kvalifikáció, pillanatnyilag csak erre koncentrálunk. Remek játékosok alkotják a keretünket, az edzések rendkívül intenzívek, emellett pedig a hangulat is kiváló, tehát minden adott ahhoz, hogy szép eredményeket érjünk el. A következő egy hétben még finomhangolunk, aztán indulunk is Tbiliszibe, ahol bízom benne, hogy minél előrébb tudunk majd végezni. Ami engem illet, szeretnék kemény védekezéssel és megbízható triplázással hozzájárulni a teljesítményünkhöz – foglalta össze előzetes elvárásait a DEAC bedobója.

Kovács Ákos egy évvel fiatalabbként kapott meghívót a keretbe, ami már önmagában megsüvegelendő, viszont a 2003-as születésű center nem elégszik meg ennyivel, ugyanis a kezdőötösbe vágyik.

Nagyon örülök annak, hogy 2003-asként itt lehetek ennyi minőségi kosaras társaságában.

– A négyes és az ötös poszton is bő a választék, ebből kifolyólag akad némi egészséges rivalizálás közöttünk, de igyekszem kiharcolni, hogy első opcióként számítsanak rám edzőim. Csapatszinten magam is elégedett lennék a top nyolcba kerüléssel, és amennyiben ez sikerülne, előkelőbb helyezések felé is elkezdhetnénk kacsintgatni – nyilatkozta a hajdúságiak magasembere.

A mieink július 15-én Írország ellen debütálnak a tornán, magyar idő szerint 19 óra 15 perckor.

HBN