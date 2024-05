Az Európai Egyetemi Sportszövetség (EUSA) megbízásából a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) a Debreceni Egyetemmel, a Miskolci Egyetemmel, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökséggel, valamint Debrecennel és Miskolccal közösen, 2024. júliusában rendezi meg a nagyszabású multisporteseményt. A városokban több éve folyik intenzív felkészülés a rendezvényre, hiszen 17 sportág közel 5000 résztvevőjét látják majd vendégül.

Az esemény kapcsán Schmidt Ádám, sportért felelős államtitkár kiemelte az egyetemi sport fontosságát:

„A sportirányításban az egyik legfontosabb célunk, hogy növeljük a sport megtartó erejét a felsőoktatásban is, hiszen jelenleg több ezer igazolt sportolót veszít el a magyar sportélet az érettségi után. Éppen ezért szeretnénk segíteni az egyetemistákat abban, hogy tanulmányaik mellett is legyen lehetőségük sportolni, tegyék ezt akár nemzetközi szintű élsportolóként, akár közösségi sportolóként. A lényeg számunkra, hogy legyenek a sportolók közösségének tagjai és soha ne is hagyják el a rendszeres mozgást az életükből. Hatalmas eredmény, hogy idén Miskolcon és Debrecenben láthatjuk vendégül a kontinens legjobb egyetemi sportolóit. Remélem, hogy az Európai Egyetemi Játékok olyan élményt nyújt majd, amelyet sem a sportolók, sem pedig a kilátogató szurkolók nem felejtenek el soha, és a versenyek hatására sokan kedvet kapnak majd arra, hogy belépjenek a sportcsaládba!”

Hankó Balázs innovációért, felsőoktatásért, szakképzésért és felnőttképzésért felelős államtitkár elmondta:

„A megújult magyar felsőoktatás kiemelt hangsúlyt helyez az egyetemi sportra, mert az egyetem és a sport egyszerre teremt közösséget, biztosít kötődést. Célunk, hogy egyetemeink olyan rugalmas, egyéni oktatási rendet, mentorálást biztosítsanak az élsportolóknak a tanulmányaik alatt, hogy az a legkiválóbb sporteredményekhez segítse őket. Célunk az is, hogy egyetemeink nyitottak legyenek élsportolóink számára az aktív versenyzés éveit követően is. Szeretnénk, hogy az egyetemi évek alatt minél többen sportoljanak az egyetemi sportklubokban, és az egyetemek közötti versenyek presztízse is erősödjön. Ahogy legutóbb, az 51. Medikus kupa záróeseményén is fogalmaztam április végén Debrecenben: mutassuk meg, hogy mi a magyar virtus! Hajrá magyar egyetemek, hajrá magyar egyetemisták!”

A Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség úgy véli, hogy az Európai Egyetemi Játékok nemcsak a sportolók, hanem az egész magyar egyetemi közösség számára kiváló lehetőség lesz a bemutatkozásra és a kapcsolatok építésére Európa-szerte. A MEFS az elmúlt három évben, az EUG2024-re való felkészülés jegyében létrehozta a MEFOB FESZTIVÁLT, mely szintén egy egyetemi multisport esemény.

A MEFS elnöke, Mocsai Lajos így emelte ki a tapasztalatait:

„Azért kezdtük el a MEFOB FESZT szervezését, mert azt gondoltuk, hogy ezzel tudjuk legjobban lemodellezni az EUG2024 körülményeit, a szervezéskor adódó feladatokat és esetleges buktatókat. Miskolcnak 2022-ben, tavaly pedig Debrecennek adtuk meg a lehetőséget arra, hogy felkészüljön egy ilyen eseményre azáltal, hogy megszervezték a MEFOB FESZT-et. A rendezvény az EUG2024 kistestvére, hiszen az idei győri helyszínen 4 nap alatt, 11 sportágban, 1500 egyetemista mérkőzött meg egymással a magyar egyetemi bajnoki címekért. Mind a miskolci, mind a debreceni rendezésű MEFOB FESZT sikeres volt, és azonosítottunk számos olyan kihívást, amelyet már a nyári EUSA verseny kapcsán ki tudunk küszöbölni, nagyobb odafigyelést tanúsítva a neuralgikusabb területekre.”

Az Egyetemi Játékok azonban nem csupán a sportversenyekről szólnak: kiemelt figyelmet kap a közösség- és kapcsolatépítés, az európai kultúrák kölcsönös megismerése és a szakmai orientáció is. A Játékok öröksége Európa-szerte megerősíti az egyetemi intézményrendszert, és fontos mérföldkövet jelent a városok és az ott működő egyetemek fejlődésében.

A szervezéssel kapcsolatban Balogh László, a helyi szervezőbizottság vezetője, a Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézet igazgatója így számolt be:

„Közeleg az esemény, halljuk már a harci dobokat! A tradíció és az innováció, az eseményünk egyik jelmondata vezet bennünket: a több mint 100 éves magyar egyetemi sport, egyetemi klubjaink, a FISU Healthy Campus Gold minősítése a Debreceni Egyetemnek – ami 137 intézmény közül mindössze tíznek a kiváltsága – után, joggal mondhatjuk, az egyetemi sport hazatér Magyarországra. Május a legsűrűbb hónapunk, fő feladatunk, hogy minden egyes funkcionális területet ne csak előkészítsünk, hanem biztosítsunk túl. A létesítményeink készen, kiemelt az egészségügyi és a biztonsági terület, mindenki úgy térhessen haza a játékok végén, ahogyan megérkezett. Köszönet a Debreceni Egyetem szakembereinek, az UD Humannak, az UD Infoparknak, az étkezés, a szállás tekintetében a szintén erős belsős támogatásnak, továbbá a MEFS-nek is. Kiváló kollégákkal dolgozhatunk együtt, remek csapatban! Alapvetően zöld rendezvényt álmodtunk meg, gyalog, 10-15 percre található szinte minden, a transzferben számíthatunk a helyi közlekedési vállalatra, a résztvevők akkreditációs kártyával díjtalanul használhatják a helyi közlekedést.”

Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora is megszólalt az Európai Egyetemi Játékok előkészülete kapcsán:

„50 nap van hátra az Európai Egyetemi Játékok kezdetéig és a Miskolci Egyetem egész közössége igazgatottan várja az eseményt. A szervezőbizottság, munkatársaink és önkénteseink is azon dolgoznak, hogy a hozzánk látogató sportolók és szakemberek felejthetetlen élményekkel távozzanak majd Miskolcról. Zajlik a sportesemények helyszíneinek előkészítése, a korszerűsítés, az építés, hogy valóban világszínvonalú helyszíneken fogadhassuk a hozzánk érkező vendégeket. 50 nap van hátra és mi 50 nap múlva azt szeretnénk megmutatni a játékok minden résztvevőjének, hogy a Miskolci Egyetem valóban a tudás és közösség campusa!”

További információ: https://eug2024.eu/

Forrás: unideb.hu