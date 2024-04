Retró stílus? Mindig „in”

A retró soha nem unalmas. A divat mindig visszatér – és ezzel a New Balance is tisztában van. A legnépszerűbb szériák sneakerei tökéletesen belesimulnak ebbe a trendbe, harmonikusan ötvözve a modernséget a klasszikus dizájn elemeivel. Ennek eredményeképpen a New Balance az american vintage esztétikát változatlanul ünneplő brandként vált ismertté. Mi ez? A ’80-as és ’90-es évek stílusának egyedi kombinációja, ami az NB sneakereknek utánozhatatlan hangulatot ad. Az olyan termékcsaládok női sneakerei, mint a New Balance 530 vagy 550, gond nélkül feltalálják magukat a városi esztétikában. Miért töretlen a népszerűségük? Mert divatikonokat, ikonikus filmeket, sorozatokat és a nosztalgiát juttatják eszünkbe. A retró sosem megy ki a divatból.

New Balance 550 sneaker

Szeretnél vintage hangulatot vinni az outfitedbe, egyenesen az egyetemi kampuszról? Akkor a New Balance sneaker pont Neked való. Választhatod a ’90-es évek maximalizmusát, vagy a szokatlan formavilágot, ami a ’70-es évek divatjából merít ihletet (mint az NB 327 esetében). Mindkettő tökéletesen kiegészíti a szettjeid. A New Balance 550 sneaker rajongói sokan vannak. Ez a modell néhány szezonnal ezelőtt bukkant fel a sneakerek világában, de még mindig diadalmaskodik – talán a Te szettjeidben is? Klasszikus formavilága a kosárlabdapályákon született. Húzd fel, és nem fogsz kételkedni abban, hogy ott is tökéletesen beválik. Ha a rövid szárú klasszikus helyett egy magas szárú, retró gyöngyszemről álmodozol, akkor az 550 modellt lecserélheted a New Balance 650 lépőre. Ez a hétköznapi casual outfitek páratlan kiegészítője – és az igényesebbeké is.

New Balance stílusú maximalizmus

Az utcai divat az egyszerűségnél többre törekszik. A 2000-es évek divatjának és az Y2K esztétikának nagy visszatérésének köszönhetően egyre népszerűbbek a női New Balance sneakerek az olyan kollekciókból, mint az NB 530 vagy a New Balance 2002. Dizájnjuk nagy múltra visszatekintő futócipőkből merít. Az sem titok, hogy a futás és a kosárlabda mindig is inspirálta a streetwear történetének legnépszerűbb cipőinek tervezőit.

A New Balance 530 sneaker tökéletes a sportos és a casual szettekhez egyaránt: kombináld melegítővel vagy bő szárú farmerrel. A jellegzetes, felívelő orr és perforált talp révén a New Balance 2002R modell még a legegyszerűbb szettet is feltűnővé varázsolja. Erről a különböző textúrákkal és részletekkel eldolgozott felsőrész is dönt.

NB 327: a retró stílus modern verzióban

A New Balance évek óta gondoskodik arról, hogy az egyes modellek ne csak szépek, hanem kényelmesek is legyenek. Ez a tökéletes kombináció az aktívan élő nők számára, akik egyszerre értékelik a megjelenést és a praktikusságot. A New Balance 327 szériából származó női sneakerek kiváló tompítással rendelkeznek. Felsőrészük igazán könnyű és légáteresztő. Tudod, honnan származik az eredeti formaviláguk? Tervezőjüket a ’70-es évek sportcipői ihlették, aminek eredménye olyan modell volt, ami tökéletesen megfelel a mai nők igényeinek. Akár kocogni, akár edzőterembe vagy simán sétálni mész, a 327 sneaker felülmúlhatatlan kényelmet biztosít.

