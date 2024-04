A pizzák mellett a kínálatban szerepel az igazi retró hamburger óriási buciban, mindenféle rántott ételek, de készítenek fenséges tortillákat és gyrosokat is. A desszertet többféle palacsinta és pite közül választhatod ki, amelyek közül kiemelkedik az úgynevezett Pityu Batyuja. Ez az édesség az egyik szakácsukról kapta a nevét és palacsintába töltött túrógombócot takar fahéjas, laktózmentes tejföllel. Mint ez az összetevő is mutatja, az étteremben figyelnek a speciális étkezési igényekre is.

Esküvői vendégvárás, szülinapok? Jöhetnek!

Az étterem elhelyezkedéséből adódóan ideális helyszínt nyújt vendégvárásra azoknak a pároknak, akik a Nagytemplomban kötik össze az életüket. A násznép a napernyők alatt kényelmesen falatozhat, amíg kezdetét veszi a nagy esemény, hidegebb idő esetén pedig rendelkezésre áll a két szintes, gyereksarokkal is berendezett étterem. A fenti galériában húsz fő is elfér kényelmesen, az elkülönített rész tökéletes választás születésnapokra, névnapokra, évfordulókra vagy bármilyen közös ünneplésre is.

Akár egyedül ugrasz be egy hambira, akár egy kellemes baráti beszélgetésre ülsz be vagy egy romantikus randira, a PizzAti egész csapata mindent megtesz azért, hogy teljes kényelemben és elégedettségben részesülj. A szakácsaik szenvedéllyel és odaadással készítik el az ételeket, a pincérek pedig figyelmesen és udvariasan szolgálnak ki, hogy náluk valóban otthonosan érezd magad.