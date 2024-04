Az alapítvány a hároméves Ádin részére lett létrehozva, aki a rendkívül ritka Duchenne-féle izomdystrophiában szenved. A beteség következtében a kisfiú előreláthatóan hatéves korára kerekesszékbe fog kényszerülni, utána néhány éven belül kiterjed majd a szív- és légzőizmokra is.

Az alapbetegségben szenvedők várható élettartama is csupán 20 év, de Ádinnál egy agresszívabb fajtáját diagnosztizálták, ezért az ő esetében ez jóval kevesebb lesz, ha nem kapja meg időben a génterápiát. A gyógyulására az egyetlen esélyt egy Amerikában kifejlesztett infúziós kezelés jelenti, amely jelenleg 1,3 milliárd forintba kerül.

„Munkáltatóként és magánemberekként is szívügyünknek tekintjük, hogy cégünk minél elkötelezettebb társadalmi szerepvállalásról nyújtson tanúbizonyságot, legyen az a természeti környezetünk megóvása vagy embertársaink segítése. Fontos számunkra, hogy debreceni cégként intenzíven részt vegyünk a város életében, és ezt nem csak a városi eseményeken való részvétellel, de valós segítségnyújtással is szeretnénk tettekben kinyilvánítani. Támogatottként az Együtt Ádin Kezét Fogva Alapítványra esett a választásunk. Példaértékűnek találjuk, milyen elköteleződéssel dolgoznak a szülők Ádin gyógyulásáért és nagyon megérint minket a család helyzete. Szeretnénk minél inkább hozzájárulni az ügyük előremozdulásához, nemcsak a felajánlott támogatási összeggel, de azzal is, hogy a Krones Charity Runnal segítsünk még szélesebb körben felhívni a figyelmet az alapítványra.” – mondta dr. Kocsis Zoltán, a Krones Hungary Kft. ügyvezetője.

A résztvevőknek lehetőségük nyílik a verseny helyszínén is pénzadományok felajánlására, a kihelyezett pénzgyűjtő ládáknál.

A Krones Charity Run sportszakmai szervezője idén is a nagy tapasztalattal rendelkező Maratonman, akik gondoskodnak a páratlan futóélményt nyújtó, műanyag hulladékoktól mentes zöld verseny megszervezéséről. Az ipari parkban zajló építkezések miatt idén egy módosított versenypálya kerül megépítésre, az útvonal nagy része a vállalat kapuin belülre kerül, így még hosszabb útszakaszon tekinthetik meg a gyárat a versenyzők. A 1,5 kilométeres, gyerekek számára is könnyen teljesíthető családi futam mellett 2,5, 5 és 10 kilométeres távok között választhatnak az érdeklődők.