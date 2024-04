Az egyik legnagyobb biztosítótársaság, a Groupama mostantól még könnyebben elérhető Debrecenben, hiszen a meglévő mellett új ügyfélszolgálati irodát is nyitottak. A Csapó utca 28. szám alatt szintén teljeskörű biztosítási ügyintézéssel és banki szolgáltatásokkal várják az ügyfeleket. A megújulás érinti eddigi, Segner téri irodájukat is, mely új helyszínre költözött: immár a Széchenyi utca 57/a szám alatti impozánsabb környezetben várják az érdeklődőket.

Az ünnepélyes megnyitón jelen volt Alexandre Jeanjean, a Groupama Biztosító vezérigazgatója is. Már több, mint 10 éve él Magyarországon és amellett, hogy kiválóan megtanulta nyelvünket, szívügye az ügyfelek személyes kiszolgálásának erősítése. Elmondta, hogy a Groupama immár 35 éve van jelen hazánkban, és mintegy kétmillió ügyfelükkel mára a piac egyik legmeghatározóbb szereplőjévé váltak. Vallja, hogy elért eredményeikhez fair működésük nagyban hozzájárul. Ennek része az is, hogy a digitális megoldások fejlesztése mellett figyelnek arra is, hogy megteremtsék a személyes kapcsolat lehetőségét is az ügyfelekkel. Ezért van az, hogy míg mások irodákat zárnak be, a Groupama újakat nyit.

Alexandre Jeanjean, a Groupama Biztosító vezérigazgatója

Forrás: Czinege Melinda

Elérhető minőségi szolgáltatás Debrecenben

Dr. Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere a megnyitón elmondta, több mint 12 milliárd eurónyi működő tőke érkezett és 20 ezer új munkahely jött létre Debrecenben az elmúlt évek alatt. A város gazdasági erejének növekedésével együtt járt az életszínvonal emelkedése is, így egyre több ember teheti meg, hogy olyan szolgáltatást vegyen igénybe, mint a Groupama által kínált minőségi biztosítások.

– Örülök, s üdvözlöm a Groupama döntését, hogy egy új irodát nyit Debrecenben. Manapság, a ChatGPT-vel átszőtt mindennapokban egyre ritkább, hogy egy szolgáltató az emberi kapcsolatokra helyezi a hangsúlyt. Pedig ez most is fontos. Amikor személyesen kommunikálunk, akkor bizalmi kapcsolat alakul ki, s ez kölcsönös tiszteletet vált ki az emberekből – fogalmazott az alpolgármester.

Dr. Barcsa Lajos, Debrecen gazdasági ügyekért felelős alpolgármestere, Pécskay Zoltán, az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ ügyvezető igazgatója, Alexandre Jeanjean, a Groupama Biztosító vezérigazgatója

Forrás: Czinege Melinda

Otthonunk biztonsága kiemelt érték

A személyes tanácsadásra most kiemelten szükség van, hiszen márciusban fut az a lakásbiztosítási kampány, mely mindenkinek lehetővé teszi, hogy megújítsa lakásbiztosítását, akár új szerződést kössön, új biztosítónál. A Groupama tapasztalatai szerint a különböző lakásbiztosítási ajánlatok összehasonlítása nem mindig egyszerű feladat, fontos, hogy odafigyeljünk a fedezetek körére és a biztosítási összeg nagyságára, hiszen baj esetén a kárkifizetésnél ez döntő lehet. Nem véletlen, hogy az ügyfelek többsége ehhez szakértő tanácsát kéri, melyet a cég egy friss országos felmérésének eredményei is alátámasztanak: a válaszok alapján a lakásbiztosítást kötők 65 százaléka tanácsadó segítségét venné igénybe.

A Groupama fair szemléletét igyekszik a termékfejlesztésben is alapul venni, ezért például teljesen új alapokra helyezték az életbiztosítási kínálatunkat. A Next megtakarítási életbiztosításnál például nincs közvetítői jutalék, nincs szerződéskötési díj, cserébe bármikor lehet csökkenteni-növelni a befizetett összeget, vagy éppen minden büntetés nélkül kivenni a félretett pénzből, ha az ügyfélnek arra van szüksége. De ugyanígy az ügyfelek elvárásait vették alapul Vesta lakásbiztosításunk megalkotásakor: nem előregyártott csomagokat kínálunk, hanem több mint 40 féle biztosítási fedezetünkből mindenki személyre szabottan alakíthatja ki a saját otthona biztosítási védelmét, így csak azokra kell költenie, amire valóban szüksége van.

Közösségépítés és minőségi ügyintézés

Dr. Kálózdi Tamás vezérigazgató-helyettes kifejezte, a szenvedélyes lokálpatriotizmus, a helyi közösségért végzett alázatos munka, a kapcsolatépítés és helyi ügyfelek érdekében végzett üzletfejlesztés is az alapja volt annak, hogy új irodát nyitottak Debrecen központjában. Mint fogalmazott, a Groupama világa a közösségépítésről, közösségmenedzselésről szól, mely a kölcsönösségen, az ügyfeleikkel való mellérendeltségi viszonyon és a szolidaritáson alapul.

– Mi a digitalizációt, a modern technológiát arra használjuk, hogy minél több hasznos időt tudjunk az ügyfeleinkkel tölteni, minél több időt fordítsunk ügyeik intézésére – hangsúlyozta a vezérigazgató-helyettes. Hozzátette, Debrecen és agglomerációja az ország azon ritka térsége, ahol növekszik a lakosságszám és a gazdasági erő. Örömét fejezte ki, hogy Hajdúnánás után – immár két irodával – a cívisvárosban is jelen lehetnek és bízik abban, hogy hamarosan Balmazújvárosban is megnyithatják következő ügyfélfogadó terüket.

Debrecenben is magas szintű szolgáltatások

Farkas István, a Groupama Biztosító debreceni üzleti igazgatója elmondta, hogy az új ügyfélszolgálati irodájukban is teljeskörű biztosítási szolgáltatásokkal várják az ügyfeleket. Ez egyrészt azt jelenti, hogy mind a vállalati, vállalkozói, mind a lakossági ügyfeleiknek teljes körű termékpalettával állnak rendelkezésükre az élet- és a nem-életbiztosítási területen egyaránt. A leginkább megfelelő biztosítási védelem kialakításához pedig személyes tanácsadással segítenek.

Farkas István, a Groupama Biztosító debreceni üzleti igazgatója

Forrás: Czinege Melinda

Emellett mindkét ügyfélszolgálati irodájukban elérhetőek banki szolgáltatások is. Az OTP Bankkal meglévő stratégiai együttműködésnek köszönhetően az ügyfeleknek a számlanyitáson kívül különböző hitelek, mint például CSOK, Babaváró kölcsön, lakáshitel, személyi kölcsön vagy akár bankkártya igénylésében is tudnak segítséget nyújtani.

Partnerként tekint ügyfeleire a Groupama

– Minden ügyfél egyformán fontos számunkra, akár az ügyfélszolgálati irodánkban keres fel bennünket, akár személyes tanácsadáson találkozik velünk. Nemrég vezettük be a kármenedzsment szolgáltatásunkat, amelynek lényege, hogy meghatározott összeg feletti kár esetén dedikált munkatársunk foglalkozik az ügyféllel – emelte ki Farkas István.

A teljeskörű szolgáltatás ugyanakkor azt is jelenti, hogy ügyfeleiket nem csak a biztosítások kötésénél támogatják, hanem utána is rendelkezésükre állnak. Ha káresemény történik, a bejelentéstől a kár kifizetéséig végigkövetik a folyamatot és itt helyben minden segítséget, információt meg tudunk adni számukra.

– Bízom abban, hogy a még hangsúlyosabb személyes jelenlétünkkel nagyon sok régi és új ügyfelünknek nyújthatunk itt Debrecenben magas színvonalú szolgáltatást, mellyel kiszámíthatóbb, biztonságosabb jövőt építhetnek, és bízom abban is, hogy érzik majd, hogy mellettük állunk, segítjük őket minden élethelyzetben – hangsúlyozta az igazgató.