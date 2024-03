A pénteki találkozó lehetőséget teremtett arra, hogy a GTIDEA Kiválósági PhD Ösztöndíjasai személyes találkozások, beszélgetések során, a kutatólaboratóriumokban tett látogatásokkal mutassák be a szakmájukban rejlő perspektívákat, népszerűsítve ezzel is a kutatói életpályát, valamint a DE nyújtotta lehetőségeket.

Az egri diákok elsőként a Learning Centerben találkoztak vendéglátóikkal, akik ízelítőt adtak az egyetem kutatási és képzési kínálatából, valamint az intézmény nyújtotta különböző ösztöndíj-, kulturális-, szórakozási- és sportlehetőségekből, majd program a kutatólaboratóriumok munkájának bemutatásával folytatódott.

Bíró Vivien, a Dobó István Gimnázium egykori diákja, a DE Juhász-Nagy Pál Doktori Iskola doktorandusza a Biomérnöki Tanszék, Somogyi Dóra – aki ugyancsak a Juhász-Nagy Pál Doktori Iskola PhD-hallgatója – a Hidrobiológiai Tanszék, míg Jenei Viktória, a Petrányi Gyula Doktori Iskola hallgatója az Immunológiai Intézet munkájáról tartott rövid előadást, amelyet követően a középiskolások szakvezetéssel ismerkedhettek a kutatóhelyek tevékenységével.

Valamennyi helyszínen lehetőség nyílt arra, hogy a diákok részt vegyenek a kutatómunkában, betekintést nyerve a fermentációs technológiába, a biológiai rendszerek fontosságába és a gombák világába. A víz világnapja alkalmából megtudhatták mit rejt egy csepp víz, mik is azok a zooplanktonok, vagy a makroszkopikus vízi gerinctelenek, de lehetőség nyílt arra is, hogy egy kutatói elektromos halászgép segítségével feltárják a Botanikus kerti kis tó halfaunáját. Emellett tumorsejteket vizsgálhattak és saját immunsejtjeiket is festhették és elemezhették mikroszkóp alatt.

A programsorozat április 19-én folytatódik, amikor a kisvárdai Bessenyei Gimnázium diákjait fogadják majd GTIDEA Kiválósági PhD Ösztöndíj nyertesei.

