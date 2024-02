Nem éppen tipikus jellemzője a vagyonvédelmi cégeknek a családbarát jelző. A Pannon Guard Zrt. ebben is más?

Határozottan igen. A mai világban természetes, hogy anya és apa is dolgozik a családban, miközben a gyerekek körül is megannyi aktivitást kell koordinálni, és akkor még nem is beszéltünk az egyéni, családon belüli helyzetek okozta kihívásról. Két felnőtt gyermek édesapja és két csodás unoka nagypapája vagyok. Tapasztalatból tudom, miről beszélünk. Ezek a jellemzők óhatatlanul rányomják bélyegjüket a munkahelyi teljesítményre. Itt válik hangsúlyossá a munkahely légköre, illetve a cégen belüli lehetőségek tárháza, ezeknek a helyzeteknek a megkönnyítésére.

Dr. Sutka Sándor, a Pannon Guard Zrt. elnöke

Forrás: Pannon Guard Zrt.

A társaságok működését a profit határozza meg. Lehet -e szerteágazóan a munkavállaló magánéletére is koncentrálni egy négymilliárdos árbevételes nagyvállalat esetében.

Nem csak lehet, kötelezően kell. Mi a Pannon Guard Zrt.-nél, valljuk, hogy az elégedett munkavállaló a legjobb munkavállaló. Fontos az anyagi stabilitás, de azt látjuk, hogy napról napra nagyobb szerepet kap emellett a kellemes munkakörnyezet megteremtése, a dolgozók jutalmazása. Ez nem véletlen! Egyre szélesebb körben ébrednek rá a vállalatok arra, hogy az elégedett dolgozók egész egyszerűen jobban tudnak teljesíteni, lojálisabbak lesznek, ezáltal a dolgozók jóllétének növelése a cég érdekét is szolgálja.

Forrás: Pannon Guard Zrt.

Miben áll ez a családbarát szemlélet a Pannon Guardnál?

Számos intézkedés vethető be a családbarát munkahely megteremtésére. Esetünkben azonban ezeket csak össze kellett foglalnunk, a Családbarát minősítéssel járó audithoz. Nagyon sok olyan kedvezmény, lehetőség áll a kollégák rendelkezésére, ami segítheti a munkahely és a család közötti összhang megteremtését. A covid utáni időszakban éreztük a leghangsúlyosabban azt, hogy a menedzsmentünk elképzelése helyesnek bizonyult, amikor nyitott a család felé és anyagilag is fordított rá. A céges, családnapi rendezvények, sportesemények kiváló alkalmat biztosítottak számunka is, hogy személyesen ismerjük meg és köszönjük meg a családtagoknak azt a fajta támogatást, amit közvetve nyújtanak a cég működésében. Játszószobát alakítottunk ki a központi irodában, ahová bármelyik dolgozónk behozhatja csemetéjét, még ügyeit intézi. Esetünkben teljesen elfogadott tény az, ha az irodai dolgozó a szünidőben alkalmanként a gyerek a szülő mellett van. Szerencsések vagyunk, hiszen állományunkban több kollégánk is rendelkezik megfelelő képesítéssel ahhoz, hogy akár heti rendszerességű meditációnkat tudjunk nyújtani ingyenesen az általános iskolás korú gyermekeknek, segítve ezzel tanulmányaik sikerességét. Mivel országos lefedettségű szolgáltatói vállalkozás vagyunk, ugyanúgy igyekszünk a Dunántúlon dolgozói kollégákhoz is eljutni az iskolakezdési támogatás, kedvezményes táboroztatás, az online tanácsadási lehetőségek révén, legyen szó pszichológusi vagy gyermekorvosi kérdéskörről. Kiemelten odafigyelünk arra, hogy a gyerekek is érezzék, anya, apa munkahelye jó. Rajzpályázatok, Mikulás-ünnepségek, kézművesműhelyek, hogy csak néhány példát említsek. De az sem ritka, hogy felnőttkorú gyermek épp édesapjával dolgozik egy-egy rendezvényünkön csapatban. Események, amik csak nekik, csak róluk szólnak. Épp az elmúlt héten díjaztuk és jutalmaztuk a dolgozók gyermekeinek kimagasló tanulmányi és sportteljesítményeit is.

Forrás: Pannon Guard Zrt.

Mi a helyzet a „férfias” szakmában dolgozó nőkkel, édesanyákkal?

Különösen büszkék vagyunk a nálunk dolgozó hölgyekre. Férfitársaim is egyetértenek velem abban, hogy jelenlétük meghatározó erővel bír. A női lékek finomsága nemcsak az irodáink arculatában, de a cégünk vezetésében is szerepet kap. Több ágazatunkat vezetik sikerrel nők, édesanyák. Kiemelt hangsúlyt fektettünk arra is, hogy gyes, gyed ideje alatt se szakadjanak el közösségünktől. Mindannyiszor rajta vannak a nőnapi, év végi céges események meghívóinak listáján, és munkába való visszatérésüket nemcsak választható munkaidőmodellel segítjük, de házon belüli mentorprogrammal is.

Forrás: Pannon Guard Zrt.

A debreceni munkaerőpiacon a kereslet és a kínálat nem kiegyenlítődött. Nagyon sok kedvezmény, juttatást hangzott el a felsorolásban, de elég ez ahhoz, hogy a betelepülő multinacionális cégekkel felvehető legyen a verseny?

A bérkülönbségek miatti fluktuációt lehetetlen megállítani. Általános jelenségről beszélünk, nem csak a vagyonvédelmi szektorra vonatkozóan érvényes ez a kijelentés. Úgy gondolom azonban, hogy sokaknak nem mindegy, hogy a nap jelentős, munkával eltöltött része hogyan telik. Igenis fontos, hogy vezetőink neve mellé arcokat tudjuk társítani, és nyitott ajtókat találjunk, ne pedig szigorú audienciaidőket, ha beszélni akarunk velünk. Legyen olyan felettesünk, aki nem csak a munkaidő alatt veszi fel a telefont, ha épp a gyermek betegsége miatt szolgálatátszervezésre vagy szabadnapra van szükség. Nagyon összetett kérdés az, hogy kinek mi a fontos, mi a prioritás. Mi a Pannon Guard Zrt.-nél a Családbarát Munkahely Minősítés megszerzésével igazolást kaptunk arra, hogy ezek az intézkedések a hosszú távú, kiszámítható, élhető szervezet alappillérei.