Mit érdemes tudni a felnőttek szakmai oktatásáról?

A felnőtteknek meghirdetett képzésekben minden 16. életévét betöltött, nem tanköteles személy felső korhatár nélkül részt vehet. Intézményeinkben az első kettő szakma – az első szakmai vizsga befejezéséig, a második szakma esetén pedig legfeljebb három tanéven keresztül – megszerzése mindenki számára ingyenes. Iskoláinkban lehetőség van rugalmas keretek között, akár munka vagy család mellett is, rövid idő alatt szakmát tanulni.

Képzési kínálatunk bőséges, így mindenki megtalálhatja a számára hasznosat, a neki tetszőt. A rugalmasságot szem előtt tartva lehetőség van a résztvevők egyéni élethelyzetének és időbeosztásának figyelembe vételére. Felnőtteknek szóló képzéseink esetében az intenzitástól függően többnyire egy, másfél, illetve két év alatt sajátítható el a szükséges tudás. A foglalkozások beosztása változó, ami általában heti 2-3 vagy 4 napos délutáni-esti elfoglaltságot jelent. Lehetőség van a hasonló munkakörben szerzett előzetes szakmai tudás beszámítására vagy akár a képzésben résztvevő személyt foglalkoztató vállalat, mint duális partner bevonásával a képzésre fordított időt tovább csökkenteni vagy az időbeosztást a munkahelyi feltételekhez igazítani. Ennek köszönhetően lényegesen hatékonyabb és differenciáltabb lehet az oktatás, mely ágazati alapoktatásból és szakirányú oktatásból áll, és szakmai vizsgával zárul. A vizsgát sikeresen teljesítő vizsgázók technikusi oklevelet vagy szakmai bizonyítványt szereznek, amely államilag elismert középfokú végzettséget és szakképzettséget tanúsít.

Képzéseink megfelelő létszám esetén általában szeptemberben és februárban indulnak. Technikumi szakmai oktatásba a belépés feltétele az érettségi végzettség, szakképző iskolai szakmai oktatásban pedig azok tanulhatnak, akik legalább alapfokú végzettséggel rendelkeznek. A megfelelő ismeretek elsajátításában kiváló oktatóink lesznek segítségedre. Gyakorlati tudást saját, jól felszerelt tanműhelyeinkben, tanszalonjainkban vagy épp tankonyháinkban van lehetőséged megszerezni.

Ha szeretnél jelentkezni, akkor erre többféle lehetőséged is van. Egyrészt a DSZC központi weboldalán vagy az iskolai honlapokon, a képzések részletes leírása mellett az előjelentkezés fülre kattintva a kitöltött adatlap elküldésével, másrészt személyesen az adott képzést indító iskolában vagy az Ügyfélszolgálati Irodánkban is tudsz jelentkezni. Ha elakadnál vagy kérdésed merülne fel, ügyfélszolgálati koordinátoraink szívesen segítenek neked!

Keresztfélévben indítani tervezett képzéseink

A teljesség igénye nélkül, néhány lehetőség, amit iskoláink kínálnak: 1 év intenzív képzés alatt elsajátíthatók például a cukrász, cukrász szaktechnikus, kereskedelmi értékesítő, kereskedő és webáruházi technikus, panziós-fogadós, pincér-vendégtéri szakember, vendégtéri szaktechnikus, szakács vagy szakács szaktechnikus szakmák. Másfél év alatt elvégezhetők a szigetelő, a szárazépítő, a burkoló, a központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő, a kárpitos, a hibrid és elektromos gépjármű-mechatronikus vagy az erősáramú elektrotechnikus képzéseink. Intenzitástól függően másfél vagy kettő év alatt lehet belőled szoftverfejlesztő és –tesztelő, gépi és CNC forgácsoló, elektronikai technikus.

Két év alatt válhatsz vegyész technikussá, vállalkozási ügyviteli ügyintézővé, pénzügyi-számviteli ügyintézővé, karosszérialakatossá, hegesztővé, logisztikai technikussá, pékké, gépjármű-mechatronikai technikussá, divatszabóvá. Ugyanennyi idő szükséges a kisgyermekgondozó, -nevelő, a hentes és húskészítmény-készítő, az épületgépész technikus, az élelmiszeripari gépkezelő, a magas- vagy mélyépítő technikus, a mechatronikai technikus vagy éppen az ipari informatikai technikus képzés elvégzéséhez is. 3 év szükséges hozzá, hogy alternatív járműhajtási technikus lehess. Ilyen, és még sok más érdekes szakma közül válogathatsz!

Hajdú-Bihar vármegyében és Debrecenben folyamatos a gazdasági fejlődés, ennek köszönthetően pedig egyre több nyitott pozíció, számos munkalehetőség várja a jó szakmával bíró, nyitott, ambiciózus felnőtteket. Egy jó szakmával a szakmán belül könnyen el tudsz helyezkedni, jól kereshetsz, sikeres lehetsz!

További lehetőségek a szakképzésben – szakmai képzések

A DSZC-nél a szakmai képzéseknek köszönhetően, kortól függetlenül azok a felnőttek is megtalálhatják számításaikat, akik új lehetőséget keresnek, szeretnék kiegészíteni tudásukat, netán egy új hobbira vágynak. A szakmai képzésben a képzések időtartama nem években, hanem óraszámban van meghatározva, 120 órától egészen 800 óráig terjed a képzések időtartama. A szakmai képzések esetében egy elmélyültebb, specializáltabb képzési program szerinti tudásanyagnak az átadása történik a képzés ideje alatt. Felnőttképzéseink megfelelő létszám függvényében az év során folyamatosan indulnak, az éppen aktuálisan indítani tervezett szakmai képzésekről a weboldalunkon, vagy a közösségi oldalainkon keresztül is tájékozódhatsz. Kínálatunkban megtalálhatóak például a dajka, az élelmiszer-eladó, a felvonószerelő, a regeneráló wellness szakember, a tűzvédelmi előadó, a munkavédelmi előadó, és még számos más képzés is.

Szívesen változtatnál az életeden, tanulnál valami újat, bővítenéd ismereteidet, vagy még keresed az utad? Látogass el weboldalunkra és tájékozódj lehetőségeidről vagy keresd Ügyfélszolgálati Irodánkat, ahol minden kérdésedre választ kapsz!

Jelentkezz hozzánk, építsük együtt a jövődet!

[email protected]

+ 36 30 955 7802