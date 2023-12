A Groupama Biztosító kiemelten fontosnak tartja, hogy a nehezebb gazdasági környezetben még több segítséget nyújtson ügyfeleinek, többek között ezért is szervezett partnertalálkozót Debrecenben az év vége felé közeledve.

A biztosítótársaság pénzügyi és gazdasági szakértők bevonásával próbált segítséget nyújtani a helybéli prominens vállalkozóknak és lakossági ügyfeleinek abban, hogy könnyebben eligazodjanak ebben a megpróbáltatásokkal teli környezetben.

Pogátsa Zoltán, az ismert közgazdász-szociológus a partnertalálkozó résztvevőinek a magyar- és a nemzetközi gazdaság meghatározó folyamatairól beszélt, kitérve az euró-forint árfolyam, az infláció, a reálbérek és a megtakarítások alakulására is.

A Groupama sikeressége a fair üzletfilozófiában rejlik

Alexandre Jeanjean, a Groupama Biztosító vezérigazgatója előadásában hangsúlyozta, hogy vállalatunk működésének hajtóereje az ügyfelek közössége iránt tanúsított felelősség és fairség.

– A mostani nehezebb gazdasági környezetben mindannyiunknak nehézségekkel kell szembenéznünk, ilyenkor pedig partnereink kiemelt korrektséget és segítséget várnak el tőlünk. Mi nem hiszünk csak az online megoldásokban, mivel egyáltalán nem biztos, hogy egyedül minden könnyen és zökkenőmentesen elintézhető, nem is beszélve a személyre szabott tanácsadásról. Szükség van egy jó szakemberre, aki ért az ügyfél nyelvén, és hozzá tudja segíteni őt a lehető legjobb megoldáshoz. Eredményeink magukért beszélnek, hiszen ügyfélkörünk folyamatosan növekszik, mára már 2 millió hazai ügyfél számára nyújtunk biztosítási szolgáltatásokat – hangsúlyozta a vezérigazgató.

Alexandre Jeanjean, a Groupama Biztosító vezérigazgatója

Megtakarítás szabadon

A Groupama Biztosító legfrissebb országos kutatása szerint az emberek leginkább azon váratlan eseményektől félnek, amelyek saját maguk vagy szeretteik egészségével kapcsolatosak, mint például egy betegség, rokkantság vagy váratlan haláleset. Ezek a félelmek ugyanakkor nehezen számszerűsíthetők, és a bekövetkezésük valószínűségével sem vagyunk általában tisztába.

– Valljuk, hogy ezekről az érzékeny témákról személyesen kell beszélnünk ügyfeleinkkel – ezt már Füzes Edit, a Groupama Biztosító lakossági személybiztosítási termékmenedzsment vezetője mondta el előadásában. – Az öngondoskodás fontosságával szinte mindenki egyetért, azonban az a tapasztalat, hogy a magyar emberek a gyakorlatban inkább vagyontárgyainkat védik, mint saját magukat. Az életbiztosítások pedig pont akkor nyújtanak segítséget, amikor a legnagyobb a baj.

A megtakarítási életbiztosításokat érintve Füzes Edit elmondta, hogy rendkívül rugalmas lehetőséget kínálnak: Next Életbiztosításukat szerződéskötési díj nélkül lehet indítani, bármikor lehet befizetni vagy költségmentesen kivenni a megtakarítás összegéből. Ezzel a konstrukció segít az ügyfeleknek abban, hogy mindig az élethelyzetükhöz igazodóan gyarapíthassák megtakarításukat. A megfelelő anyagi védelmet nyújtó szint eléréséig pedig ajánlott kockázati életbiztosítást kötni, mely segít, hogy a pénzügyi biztonság addig is maximális legyen – hívta fel a figyelmet a szakértő.

Füzes Edit, a Groupama Biztosító lakossági személybiztosítási termékmenedzsment vezetője

A régióban is felkészült tanácsadók segítik az ügyfeleket

Farkas István, a Groupama Biztosító Hajdú-Bihari üzleti igazgatója kiemelte, hogy a partnertalálkozóik által sokkal közelebb tudnak kerülni az ügyfeleikhez, ami azért fontos, mert kötetlenebb környezetben tudják megosztani egymással a tapasztalatokat, a nehézségeket, ötleteket, valamint a jövőbeni terveket.

A szakember beszédében rámutatott, hogy az elkövetkezendő időszakban több irodát is szeretnének létrehozni a régióban, így Balmazújvárosban, Püspökladányban, a Vámospércs-Létavértes vonalon és Polgáron is.

– Nagy öröm, hogy idén már Hajdúnánáson is jelen lehetünk, valamint az is, hogy heteken belül Debrecenben a Segner János téri mellett megnyithatjuk a második irodánkat is, a Csapó utcai Pulykakakas Irodaház oldalában. A terjeszkedés azért fontos számunkra, mert stratégiánk, hogy minél közelebb kerüljünk az ügyfeleinkhez, és minél inkább tanácsadói szolgáltatást nyújtsunk nekik személyesen – emelte ki Farkas István, majd hozzátette: sokaknak kényelmes, ha online térben tudják intézni ügyeiket, ugyanakkor azt vették észre, hogy nagyon fontos az ügyfeleknek, hogy legyen egy segítőkész ügyintéző, akihez bizalommal tudnak fordulni, és akitől a biztosítással kapcsolatos kérdéseikre érdemi választ kaphatnak. A cég hisz abban, hogy sokkal hatékonyabb egy igazi szakemberrel beszélni és közösen gondolkodni az ügyfelek igényeihez és problémáihoz legjobban illeszkedő megoldásokról, mint csak az elektronikus ügyintézésre hagyatkozni. Az érthető és átlátható, életszerű tájékoztatás pedig tanácsadóik erőssége – hangsúlyozta az üzleti igazgató.