Városunk meghatározó vagyonvédelmi vállalkozásának egész éves társadalmi szerepvállalása az ünnepi időszakban csúcsosodik ki. Az elmúlt héten több mint 1400 ajándékcsomag talált gazdára a Pannon Guard felajánlásából. A Magyar Vöröskereszt Debrecen Területi Szervezete, a Tündérkör Alapítvány és a Karitatív Testület voltak a jótékonysági akció kedvezményezettjei. A szervezetek révén a csomagok DEOCE Gyermekklinikára, óvodákba és hátrányos helyzetben lévő gyermekekhez jutott el az ünnep öröme. Ezek a szervezetek töredékét képezik az év során patronált segélyszervezeteknek. Gyakran fordul elő, hogy a szolgáltatási portfolió által adott lehetőségek is óriásai segítséget tudnak nyújtani, mint például a betegszállítási vagy személyszállítási ágazat. A cég természetesen saját munkavállalóira is kiemelt figyelmet fordít ebben az időszakban, a cég dolgozóinak gyermekeihez is ellátogatott a Pannon Guard Mikulása.

Forrás: Pannon Guard Zrt.

„Karácsony az év kiemelt időszaka, minden tekintetben. Az érzelmi töltet, ami a szeretet ünnepét jellemzi, egyedülálló. Sajnos ez az időszak sokak számára mégsem a felhőtlen öröm ünnepe. Egész évben azon vagyunk, hogy társadalmi szerepvállalásunkkal a karácsony szellemét idézzük. Nem feltétlenül a csillogásra gondolok, hanem az adomány, a segítségnyújtás lehetőségére. Hiszünk abban, hogy a jószándék, a tenni akarás nem egy ünnep velejárója, hanem a mindennapok része kell legyen. Örömmel tapasztalom, hogy a munkavállalói állomány minden ilyen karitatív megmozdulásunkat örömmel és támogató hozzáállással fogadja. Tudják, érzik, törődünk velünk és ezt ők is örömmel viszonozzák, amikor a rászorulók megsegítéséről van szó” mondta el a jótékonysági akciók kapcsán dr. Sutka Sándor a Pannon Guard Zrt. elnöke.

A Pannon Guard Zrt. nevéhez több olyan kezdeményezés is kapcsolódik, ami Debrecen városának jóllétét és biztonságát szolgálja, ilyen például a segélyhívó oszlopok telepítése és állandó üzemeltetése. A vagyonvédelmi vállalat a jövő évben is tovább folytatja felelős magatartását a társadalom irányába.

„Tény, hogy mindig van hová fejlődni minden területen, így a felajánlások területén is. A szervezetirányítási politikában is megmutatkozik ez a törekvésünk, ezért az éves üzleti és gazdasági tervben is szerepeltetjük. Prosperáló vállalatként feltett szándékunk jövőre még több segítséget nyújtani, még több emberhez eljuttatni a remény sugarát ” – pontosított Dr. Sutka Sándor.

