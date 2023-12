Mit tud az iPad Air 4?

Az iPad Air 4 bemutatása 2020-ban történt, és azonnal nagy figyelmet kapott az új dizájn és a frissített specifikációk miatt. Az eszköz vékonyabb kerettel, modern dizájnnal és az A14 Bionic chip használatával érkezett, ami rendkívüli teljesítményt nyújtott. Az USB-C port lehetővé tette az egyszerűbb csatlakozást és a gyorsabb adatátvitelt. Az eszköz az Apple Pencil 2. generációját és a Magic Keyboardot is támogatja, lehetővé téve így a kreatívabb és könnyebb felhasználást.

Mi a helyzet az iPad Air 5-tel?

Az iPad Air 5 2022-ben jelent meg, és kapott néhány újítást elődjéhez képest. Többek között M1 chipet kapott, ami teljesítményben és energiafelhasználásban is jobb eredményt hozott. Az M1 chip egészen erős grafikus teljesítményt kínál, ami kiválóan alkalmas grafikai tervezésre, videószerkesztésre, játékokra és egyéb grafikai igényű feladatokra.

Az eszköz kapott egy 12 megapixeles ultraszéles látószögű előlapi kamerát, ami rivaldafény funkcióval is rendelkezik. Ahogy már elődje is, ez is kompatibilis a Magic Keyboarddal is és Apple Pencillel is használható. Továbbá elődjéhez hasonlóan USB-C csatlakozót is kapott.

Forrás: CANVA.com

Hogyan dönthetsz?

Mindkét eszköz szuper választás, és bár vannak teljesítménybeli különbségek, mielőtt a vásárlás gombra kattintasz, gondold át, hogy te mire használnád. Az új generáció persze jobb teljesítményt kínál, de ha te csak alapvetően internetezésre, szövegszerkesztésre vagy éppen olvasására használod, és nem komoly tervezői munkára vagy a legújabb videójátékok futtatására, akkor lehet, hogy bőven kiszolgálja minden igényedet az iPad Air 4.

A felhasználó szokások mellett persze az is fontos szempont, hogy neked melyik tetszik jobban, esetleg ragaszkodsz-e ahhoz, hogy a legújabb eszközöket használd. Mindenesetre bármelyik irányba is billensz, érdemes szétnézned akár a használt iPadek között is, mielőtt vásárlása adod a fejed.