Ha az ember azzal foglalkozhat élete során, amit igazán szeret, ami érdekli, abban örömét fogja lelni, és ez fontos a kiegyensúlyozott mindennapokhoz. A szakképzés számos remek lehetőséget rejt magában. A Debreceni Szakképzési Centrum 11 intézményében továbbtanulási lehetőségként a szakképző iskolai oktatás, illetve a technikumi oktatás választhatók. Előbbi jellemzően három, míg utóbbi öt (nyelvi előkészítő évfolyamos szakmai oktatás esetén 1+5 év) éves képzési forma.

Ha minél hamarabb szeretnél egy jól fizető szakmát szerezni, válaszd a szakképző iskolát!

A mesterembereket a szakképző iskola képezi. A szakképző iskolában első év végén a tanulók ágazati alapvizsgát tesznek, ez biztosítja az átjárhatóságot ágazaton belül más szakmák vagy akár még a technikumi képzés felé is. Ezt követi a két éves szakirányú oktatás az iskola tanműhelyeiben vagy bekapcsolódhatnak a diákok a duális képzésbe is. A képzés elvégzése után megszerzett szakmai bizonyítvánnyal máris nyitva áll az út a munkaerőpiac felé. Annak sem kell aggódnia azonban, aki mégis szeretne érettségit is szerezni vagy egyetemen továbbtanulni. Lehetőség van ugyanis az érettségit a 3 éves szakképző iskolai oktatás után ingyenesen – 2 év alatt, felnőttképzési jogviszonyban szervezett technikumi oktatásban – megszerezni. A ráépülő, specializáló szakmai képzéseknek köszönhetően számos lehetőség adódik akár később is a szakmai ismeretek magasabb szintre emelésére, tudásbővítésre.

Ha érettségit és szakmát is szereznél vagy az egyetem a cél, válaszd a technikumot!

Technikumot választani azért jó döntés, mert egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. Az első két évben ágazati alapoktatásban vesznek részt a diákok, majd ezt követi a három éves szakirányú oktatás. A képzés során a közismereti tantárgyakból, mint matematika, magyar, történelem és egy választott idegen nyelv ugyanazt a tananyagtartalmat, ugyanolyan óraszámban kell elsajátítani, mint a gimnáziumban és ezekből a tantárgyakból a képzés érettségi vizsgával zárul. A tanulmányok végén letett szakmai vizsga pedig ötödik érettségi vizsgatárgyként emelt szintű érettséginek felel meg. A végzett tanuló egyszerre kapja kézbe az érettségi bizonyítványt és a technikusi oklevelet; és akár nyelvvizsga megszerzésére is lehetősége van. Mindez utat biztosít a felsőoktatásban való továbbtanulásra. Azoknak a fiataloknak, akik jó nyelvérzékkel rendelkeznek, érdemes lehet a két tanítási nyelvű és/vagy nyelvi előkészítős osztályokba jelentkezni, melyre a DSZC több intézményében is adott a lehetőség.

Jó választás az okleveles technikusképzés, ahol már a középiskolában is a felsőoktatási intézménnyel közösen kidolgozott szakmai program alapján folyik az oktatás. A fiatalok számára ez egyenes utat jelent a Debreceni Egyetem szakirányú képzésébe, vagy ha más felsőoktatási intézményben szeretnél tanulni, akkor is kérelmezheted a beszámítást az adott iskola eljárásrendje szerint. A beépített többlet ismeretanyag lehetővé teszi akár az egyetemi tanulmányi idő rövidítését is a kreditelismerések révén. Ez a képzési forma ajánlott tehát mindazon jó tanulmányi eredménnyel bíró diákoknak, akik hosszabb távon gondolkodnak, és szeretnék tudatosan építeni a jövőjüket.

További lehetőségek, ha még bizonytalan vagy

Az orientációs osztályba az általános iskola nyolc osztályának elvégzése után kapcsolódhatnak be azok a gyerekek, akik még bizonytalanok, nem tudják eldönteni, hogy mit csináljanak. Ez nem más, mint egy 1 éves úgynevezett kompetenciafejlesztő osztály, ahol a szakképzési centrumban oktatott szakmákat, ágazatokat ismerik meg közelebbről. A fókusz a projektszemléleten van, az oktatók mentorként kísérik végig a diákokat, akik az egy év alatt bővítik önismeretüket, rálátást szerezhetnek a szakmák széles skálájára, így megalapozottabb döntést tudnak hozni a továbbtanulásról. Az itt tanulók havonta 8000 forint összegű ösztöndíjban részesülnek.

A dobbantó program egy esélyteremtő oktatási forma azon 15. életévüket már betöltött fiatalokat számára, akiknek nincs meg a 8 általános iskolai végzettségük. Lehetőséget kapnak, hogy befejezzék az általános iskolát, jellemzően egy év alatt, majd utána a műhelyiskolában tanulhatnak egy részszakmát. A programban mentor közreműködésével minden tanuló egyéni, a saját képességeinek és terveinek megfelelő fejlesztést kap. A programban részt vevők havonta 16.000 forint összegű ösztöndíjban részesülnek.

Műhelyiskolában az általános iskolai végzettséggel rendelkező vagy a dobbantó programban végzett diákok tanulhatnak. A szakmai oktatásnak ez egy új megközelítési formája, mert az oktatás elsősorban nem iskolai, tantermi keretek között folyik, hanem gyakorlati helyszínen zajlik, egy mester és egy pedagógiai mentor segítségével. Lehetőség van egy piacképes részszakma megszerzésére. A részszakma megszerzéséről kiállított szakmai bizonyítvány szakképesítést, ha a részszakmára történő felkészítés dobbantó program keretében és műhelyiskolában történt, államilag elismert alapfokú végzettséget és szakképesítést tanúsít. A műhelyiskolában a végzettség megszerzése nincs tanévhez kötve, de maximum két évig tart. Minden ismeret a részszakmához kötődik, a tanuló a szakmát a mesterétől sajátítja el. Nincsenek kötelező közismereti tantárgyak és hagyományos értelemben vett értékelés sem. A műhelyiskolai képzésben részt vevők havonta 16.000 forint összegű ösztöndíjban részesülnek.

Az orientációs évfolyam, dobbantó program és műhelyiskola elérhető a Debreceni SZC Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskolában.

Azok a diákok, akik szakképző intézményben tanulnak tovább nappali rendszerben, ösztöndíjat kapnak

Az ösztöndíj mértéke egyrészt függ attól, hogy a diák melyik iskolatípusban tanul, alapoktatásban vagy szakirányú oktatásban vesz részt, másrészt a tanulmányi eredmény határozza meg. Technikus tanulók jelenleg az első két tanévben 8000 Ft-ot kapnak havonta, a szakképző iskolai diákok pedig az első tanévben 16.000 Ft-ban részesülnek minden hónapban.

Most figyelj, a juttatások itt még nem érnek véget! Az ágazati alapoktatás után, a sikeres ágazati alapvizsga letételét követően ugyanis azok a diákok, akik az iskola tanműhelyében maradnak, szintén ösztöndíjat kaphatnak. A tanulmányi eredményüktől függően: 8000 és 59000 forint közötti összegre lehet számítani.

Természetesen a duális képzésben részt vevők is részesülhetnek juttatásban. Velük szakképzési munkaszerződést kötnek a cégek, ami havonta 100.000 és 168.000 forint közötti munkabért jelent.

Szintén kecsegtető a pályakezdési juttatás, amelyben a sikeres szakmai vizsga letételét követően részesülnek a fiatalok. A támogatás mértéke a vizsgaeredménytől függően 133.000 és 302.000 forint közötti összeg lehet.

Ismerd meg a legújabb technológiákat, tanulj vállalatoknál!

Debrecen gazdasági élete pezseg, több nemzetközi vállalat is a városban hozta létre legújabb egységét, ami több ezer új munkahelyet teremtett. A duális képzésnek köszönhetően ezeknél a cégeknél megismerkedhetnek diákjaink a vállalati kultúrával, a legmodernebb, legújabb berendezésekkel és eszközökkel, valamint technológiákkal. A cégek emellett rugalmas munkaidőt, home office lehetőséget, teljesítményalapú bónuszokat is kínálnak dolgozóik számára, sőt részvételi lehetőséget csapatépítő programokon, kirándulásokon és akár ingyenes használati jogot munkahelyük edzőterméhez vagy játékterméhez. Ugye milyen jól hangzik?

Dönts megfontoltan a továbbtanulásról, válassz a Debreceni Szakképzési Centrum képzési kínálatából! Haladjunk együtt a sikerhez vezető úton, mert a szakképzésé a jövő!

