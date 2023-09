A Magyar Kormány a Nótakör részére a Magyar Falu Program keretében a „Civil közösségi tevékenységek és azok végzéséhez szükséges feltételek biztosítására” pályázati kiírásra 2022. évben támogatást nyújtott. Ebből a pályázati forrásból sikerült megrendezni a hétvégén a rendezvényt, továbbá egy 64 oldalas színes kiadványt megjelentetni, ami a Hajdú-Bihar Megyei Bíróságon való bejegyzésük 20 éves jubileuma alkalmából készült el.

Az első pár évben csak klubszinten működött a Nótakör, csak a helyi rendezvényeken szerepeltek. A bejegyzést követően próbálkoztak aktívabban működni. Elkezdtünk a környező települések egyesületeivel ismerkedni, kapcsolatokat kiépíteni. Legrégebbi kapcsolatunk a püspökladányi Kossuth Olvasókörrel alakult ki. Megtanultak pályázatokat írni, több-kevesebb sikerrel.

Nagyon sok minden történt az elmúlt 20 év alatt. Minden évben 2 nagy rendezvényünk volt. Mindegyik rendezvényünk különlegességét az adta, hogy az énekeseket és a fellépő csoportokat élő cigányzenekar kísérte. Minden év tavaszán egy Nótás Találkozót rendeztünk, melyre a környék civilszervezetei kaptak meghívást. Ősszel a sokak által ismert és népszerű „Kívánságok Kosara” kívánságműsort rendeztük meg 10 éven keresztül. 10 év alatt több ezer embernek sikerült örömet szerezni, üzenetet küldeni, továbbítani. Nemcsak településen belül, hanem megyehatáron, sőt országhatáron túlról is érkeztek levelek a Nótakör e-mail-címére. Angliából, Hollandiából, Németországból, Belgiumból, Ausztriából is köszöntötték szeretteiket a külföldön munkát vállalt fiatalok, az itthon maradt családjuknak küldték a szebbnél-szebb üzeneteket, dalokat, amit a Nótakör szólóénekesei örömmel elénekeltek.

Nagyon sok helyre, településre eljutottunk szerepelni és kirándulni az elmúlt 20 év alatt! A művelődési ház folyosóján elhelyezett paravánra feltűzött emléklapok és oklevelek sokasága csak egy töredéke annak, amennyit az elmúlt években kaptunk.

Először a házigazda a Sárrétudvari Nótakör egy „ünnepi nótával” köszöntötte a kedves vendégeket. Kísért ifjú Berki László, ezüst érdemkereszttel kitüntetett prímás és zenekara.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Bodó Sándor országgyűlési képviselő, mint a rendezvény fővédnöke, és a rendezvényt megnyitotta. Megérkezett Kiss Tibor, a falu polgármestere, és köszöntötte a kedves egybegyűlteket.

A helyi civilszervezetek közül a Sárréti Dalos Klub, Földesről a Nosztalgia 2002 Hagyományőrző Klub Egyesület, Püspökladányból a Kossuth Olvasókör Népdalköre, felvidéki Őrösről a „Kőkút” Népdalkör, és a „Márkus Ica” Hagyományőrző Nóta és Népdalkör Karcagról érkezett és kaptak szereplésre felkérést.

A rendezvényen nemcsak magyar nóták hangzottak el, hanem népdalok is. 20 évvel ezelőtt volt a Nótakörben 3 kislány, egyik a mamájával, a másik kettő az anyukájával jött, kicsi koruktól kezdve rendszeresen jártak a Nótakörbe. Szinte köztünk nőttek fel, velünk énekeltek, később, mivel megszerették a szereplés és a siker mámorát, egyénileg is ki mertek állni szólót énekelni. Azóta felnőttek a lányok, rendezvényekre néha még el-eljönnek. A három kislányból Kovács Emese és Földesi Bianka jelen volt, és énekeltek mindenki örömére.

Lepnyák Viktor a Nótakörünk tagja, akit az augusztus 20-i „Kabai Nyári Színház” előadásán az István a király rockoperában láthattak és hallhattak. Előadásában operettek csendültek fel. Zagyva Lászlóné a Nótakör vezetőségi tagja és szólistája. A Hontravel szervezésében rendezett Országos Nyugdíjas Ki Mit Tudon 2018-ban egyéni szólóének kategóriában „Arany” minősítést kapott. Eszenyi Imre „Arany fokozatú” népdalénekes tavaly áprilisban a népművészet ápolása terén nyújtott színvonalas tevékenységéért „Örökség díj”-at kapott! Idén január 22-én Budapesten, a Stefánia palotában lovaggá avatták, megkapta a Magyar Kultúra Lovagja címet.

A műsor végén Márkus Ica prima primissima díjas nótaénekes és Kolostyák Gyula nótaénekes, az „Éneklő szakácsok” egyik tagja szórakoztatták a közönséget, ifj. Berki László prímás vezetésével.

Végezetül a Nótakör elnöke köszönetet mondott minden dalos társnak és minden támogatónak, akik a Nótakör tevékenységét a 20 év alatt bármilyen módon segítették.

Este egy közös vacsorán látták vendégül a több helyről érkező csoportokat, majd a falusi turizmus keretében a felvidékről érkező csoportnak szállást biztosítottunk a helyi Pegazus Lovarda és Vendégházban.

Az esti báli hangulathoz a zenét Kárai Lajos szolgáltatta, ami nagyon jól sikerült, a közönség megelégedésére.

A cél eddig is és most is folytatni e nagyszerű hagyományt, ápolni a baráti kapcsolatokat megyénk nótaklubjaival és más megyéből érkezett csoportokkal, és szórakoztatni a magyar nóta szerelmeseit.

Török Imréné elnök