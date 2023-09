Hirdetés 2 órája

Megéri elkezdeni – egy debreceni autósiskolában nyereményjátékkal indul a szeptember

Miért szeptember a legjobb hónap a jogosítványszerzéshez, és milyen nyereményekkel támasztja alá mindezt egy debreceni autósiskola frissen indított kampánya? Előre szólunk, a cikk hatására sokakban lobbanhat fel az autóvezetés iránti olthatatlan vágy. Szerencsére most itt a kínálkozó alkalom ennek csillapítására. A cikkben rávilágítunk az ősz elejére időzített KRESZ-tanfolyam és jogsiszerzés előnyeire. Amit most izgalmas nyereményjátékkal is meg tudnak fejelni a debreceni lakosok. Máris következnek a részletek.

PR cikk PR cikk

Forrás: neonautosiskola.hu

Lehet, hogy a szeptember lesz új január? Régóta bevett szokás újévi fogadalmakkal indítani az újévet. A bökkenő csak annyi, hogy a legtöbb fogadalom már a februárt sem éli meg. Holott bizonyos célkitűzésekhez kedvezőbb időzítést is lehetne találni. Tipikusan ilyen a jogosítványszerzés, amit szeptemberben a legjobb elkezdeni. Hogy miért? A napsütéses órák száma pont ideális, nincs már tikkasztó hőség, de a fagyos útviszonyoktól sem kell még tartani. A nyári szünidőt követően kipihenten lehet belevágni egy új kihívásba, ráadásul a KRESZ-tanfolyam és a vezetési órák új motivációt adhatnak a sulikezdéshez! A szokásos ősz eleji depresszió helyett jogosítványkezdés! Szeptember első napjaiban rendre fáradt, szomorkás arcokkal lehet találkozni Debrecen utcáin. Pláne a fiatalok körében, akiknél az osztálytársak viszontlátásának örömét gyorsan felváltja a röpdolgozatok és óra eleji felelések stresszcunamija. Viszont nem kell, hogy a rosszkedv tartóssá váljon! Könnyebb kikecmeregni a szokásos ősz eleji depresszióból, ha új kihívást talál magának az ember. Olyat, amire mindig is vágytál, és aminek a puszta gondolatától is lelkesen ugrasz ki a gondolatától reggelente. A jogosítvány által jelentett szabadság márpedig ebbe a körbe tartozik. Pontosan emiatt olyannyira örömteli, hogy egy helyi autós suli speciális tanévnyitó kampánnyal helyezi új alapokra a vezetői engedély megszerzésének folyamatát. Egy debreceni autósiskolában Apple Watch okosórát érhet a szeptemberi kezdés Vagy alternatív lehetőségként 6 havi páros Cinema City-mozijegyet, esetleg Campus Fesztivál-bérletet 2024-re. Mindegyik libabőrösen izgalmas lehetőség, nem igaz? Már csak az a kérdés, hogyan lehet rájuk lecsapni. Nem kell hozzá mást tenni, mint szeptember 30-a éjfélig KRESZ-tanfolyamra jelentkezni. Aki ezt megteszi, indulni fog a Sulikezdési Nyereményjátékon! Ha jobban belegondolunk, a jogosítványszerzés egyébként is bakancslistás tétel az ember életében. A szabadság szimbóluma, amire legbelül mindenki vágyik. Képletesen szólva zöld jelzéssel ér fel a kezdés időzítését tekintve, ha a jogsi puszta lehetőségén túl még extra nyeremények is bezsebelhetők. Minden továbbiért a Neon Autósiskola honlapját érdemes felkeresni, ahol a nyereményjáték részletei mellett a jogosítványszerzés folyamata is lépésről lépésre megismerhetők.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!