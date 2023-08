Az időzítés tényleg fontos?

Igen! Ez az a tényező, aminek a jelentősége vitathatatlan. Az is egyértelmű, hogy nem mindig oldható meg az előre tervezés, de tíz esetből nyolcszor azért valószínűleg van rá lehetőség. Meglehet, hogy ez némi tudatosságot követel, meg persze előrelátást, de megéri ilyen módon hozzáállni a szervezéshez, mert a bezsebelhető előnyök nagyon is vonzóak. Tehát egyrészt az egyik tipp a tervezés preferálása, a másik pedig az időzítés, ami alatt azt értjük, hogy nem mindegy, mikorra esik pontosan a kimozdulás.

A Barcelona repülőjegy ára az évszakoktól függően is változik. A szezon mindig drágább, ez nem újdonság, bár hozzátartozik az igazsághoz, hogy előre tervezéssel még a szezonra szóló jegy költségei is leredukálhatóak. De alapesetben természetesen mindig azok a jegyek a drágábbak, amik a legnépszerűbb periódusokra szólnak. De simán előfordulhat, hogy a nyaralási célok szezonon kívül is tető alá hozhatóak, sőt. Nagyon sokan határozottan keresik azokat az időszakokat, amikor nagyobb a nyugalom, amikor az adott vidék a maga természetes szépségében, lüktetésében figyelhető meg. Ekkor kiaknázható a szezonon kívüli olcsó jegyár lehetősége, ami nem kevés nyereséget hozhat a gyakorlatban. Azaz az időzítés ezt is jelenti, ami újfent odafigyelést követel, viszont a valamit valamiért elv alapján ez csekély áldozat ahhoz képest, amekkora jutalommal jár az egész.

Mindegy, hogy hova?

Nem, nyilván az sem mellékes, hogy mikor hova szól a jegy. A London repülőjegy az egyik olyan választás, ami az év egészében roppantul népszerű. Mindegy, hogy éppen mennyire burkolja be a várost a köd, teljesen lényegtelen, hogy kicsit, vagy nagyon esik az eső, a vonzereje határtalan, és időszaktól függetlenül erőteljes. Azaz itt az időzítéssel nem igazán lehet játszani, mert mindenkor hasonlóak az anyagi feltételek. Ellenben a fent már említett tervezés annál nagyobb hasznot hajthat. Ugyanis ha minimum fél évre előre megszervezhető a program, akkor olyan kedvező áron vásárolható meg a jegy, amire tényleg ráillik a fillérekért jelző.

Sőt mindez tetézhető egy kis monitorozással. Megéri az eSky ajánlatait folyamatosan figyelni, ugyanis az időközönként megjelenő akciók további előnyöket tartogathatnak. Így akár duplán, triplán behajthatóak a pénztárcakímélő pozitívumok.

Mit tegyenek az extravagáns utazók?

Végül van egy tippünk azoknak, akik kellően bevállalósak, és nem kívánnak extra pakkal nekiindulni a világot meghódítani. Ha nem kell pluszban csomagot felvinni a gépre, akkor azzal jelentős mértékben csökkenthetőek a költségek. Így akár egyetlen hátizsákkal is neki lehet vágni a nagyvilágnak. Tény, hogy ez a fajta vagányság nem mindenkinek jön be, sőt teljesen természetes, hogy sokaknak konkrétan kivitelezhetetlen ez a lezserség, viszont akikben akad egy kis kalandor kedv kipróbálhatják ezt a tippet, és további ezreket hagyhatnak a zsebükben.

A lényeg összegezve, hogy mindenféle kényelmetlenség nélkül álljanak össze a részletek, mert az utazás nemcsak akkor sikeres, ha a gép leszállt, hanem akkor, ha eközben az elégedettség, az öröm borítékolható. Ha ehhez még komoly anyagi haszon is társul, az bizony pazar hír, ami tovább fokozhatja az utazási kedvet.