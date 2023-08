Bízz a Suunto megbízhatóságában

A Suunto Vertical egy GPS-szel ellátott okosórákból álló sorozat, amelyet olyan emberek számára terveztek, akik szeretik vertikálisan felfedezni a világot. Ezek az órák ideálisak az olyan hegyi sportokhoz, mint az ösvényfutás, síelés, hegymászás és siklóernyőzés. A Suunto Vertical órák az olyan speciális mérési funkciókkal, mint a barometrikus magasságmérő, a 3D-s iránytű és a dőlésszög mutató, lehetővé teszik, hogy pontosan nyomon követhesd és elemezd saját teljesítményedet és haladásodat a hegyekben. Az órák kompatibilisek a Suunto mobilalkalmazással és a Movescount online platformmal is, így könnyen szinkronizálhatod az adatokat, megtervezheted az útvonalakat, megoszthatod kalandjaidat és tippeket kaphatsz más felhasználóktól.

Suunto Vertical – egy új, fejlett karóra-sorozat sportolók számára

A Suunto Vertical nem csak egy GPS-szel ellátott sportóra, hanem egy okosóra, amely Bluetooth-on keresztül csatlakozhat is okostelefonodhoz. Ez lehetővé teszi, hogy közvetlenül az óra kijelzőjén kaphatod a hívásokról, üzenetekről és egyéb dologról szóló értesítéseket. Ezek az órák beépített gyorsulásmérővel is rendelkeznek, amely méri a lépéseket, a távolságot és az elégetett kalóriákat is. A Suunto Vertical órák emellett nagy felbontású, színes érintőképernyős kijelzővel rendelkeznek, amely még erős napfényben is olvasható. Az órák 100 méterig vízállóak, és cserélhető akkumulátorral rendelkeznek, amely akár 100 órányi GPS üzemmódot is biztosít.

Forrás: eorak.hu

Suunto Vertical karórák – hogy néznek ki?

A Suunto Vertical sportórák modern és elegáns megjelenésűek, amelyek a mindennapi öltözködéshez és a sportruházathoz egyaránt illenek. Ezek az órák 50 mm átmérőjű, 15 mm vastagságú, kerek, rozsdamentes acéltokkal rendelkeznek. A borítás különböző színekben kapható: fekete, fehér, kék vagy piros. Az számlap szintén színes, és lehetőség van a megjelenés és a képernyőn megjelenő adatok személyre szabására. Az óraszíj szilikonból vagy textilből készül, és 24 mm széles.

A Suunto Vertical karórák legérdekesebb funkciói

A Suunto Vertical olyan okosóra, amelyek használata egyszerű és intuitív. Öt gombbal rendelkeznek, amelyek a menük és funkciók navigálására szolgálnak. Ezek az órák érintőképernyővel is el vannak látva, amely reagál az ujjmozdulatokra. Ezek az okosórák rendelkeznek a FusedAlti funkcióval is, amely automatikusan kalibrálja a magasságot a GPS és a barométer adatai alapján. Ezek az órák Heatmap funkcióval is rendelkeznek, amely más Suunto felhasználók népszerű aktivitási helyszíneit mutatja a térképen. Vibration Alert funkcióval is el vannak látva, amely értesít, ha elértél egy célt, vagy értesítést kaptál.

Kiváló akkumulátor, könnyen leolvasható képernyő és még sok más – miért érdemes választani a Suunto Vertical-t?

A Suunto Vertical olyan óra, amelyek számos egyedi tulajdonsággal rendelkeznek, amelyek megkülönböztetik őket a piacon kapható többi modelltől. Az egyik ilyen a szolártechnológia, amely a titánium verzión elérhető. A képernyőn található napelemnek köszönhetően az óra napenergiával képes feltölteni magát, és akár 30%-kal meghosszabbítani az akkumulátor élettartamát. A gyártó szerint a Suunto Vertical a piacon kapható leghosszabb akkumulátoros üzemidővel rendelkező GPS okosóra. Kétfrekvenciás üzemmódban 60 óráról beszélünk, 90 óráról az összes műhold aktiválásával (kétfrekvencia nélkül), Tour üzemmódban pedig akár 500 órát is elérhetünk (kevésbé precíz). Egy másik jellemzője a titán tok, amely 5. osztályú titánból készült, amely nagyon könnyű és ellenálló a korrózióval és a karcolásokkal szemben. A titán tok elegáns és exkluzív megjelenést kölcsönöz az órának. Ezenkívül a Suunto Vertical zafírüveggel rendelkezik a képernyőn, amely nagyon kemény és karcálló. Ez az üveg tükröződésgátló bevonatú is, ami javítja a képernyő olvashatóságát különböző fényviszonyok között.

Forrás: eorak.hu

Suunto Vertical okosóra – a sportolás határainak feszegetésére készült!

A Suunto Vertical a GPS sportórák új generációja, amely a hegyi és extrém sportok szerelmeseinek készült. Ezek az órák ötvözik a fejlett mérési funkciókat, mint például a magasságmérő, az iránytű és a dőlésszögmutató, a modern dizájnnal és az intuitív kezelhetőséggel. Ezek az okosórák intelligensek, és csatlakoznak az okostelefonodhoz, a Suunto mobilalkalmazáshoz és a Movescount platformhoz, így könnyedén megtervezheted, nyomon követheted és elemezheted a tevékenységeidet. A Suunto Vertical olyan órák, amelyek jól beválnak az ösvényen és a mindennapokban egyaránt. Ha többet szeretnél megtudni a termékcsaládról, nézd meg a teszteket és a felhasználók értékeléseit, akik megosztották véleményüket és tapasztalataikat a Suunto Vertical használatával kapcsolatban.