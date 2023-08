Hogy miért is érdemes ezt választanod? A felnőttek oktatása nagyobb rugalmasságot és átjárhatóságot biztosító rendszerben valósul meg, mint az előző években. A tanulni vágyók az első két – szakmajegyzékes – szakmájukat szakképző intézményeinkben ingyenesen szerezhetik meg. A képzések időtartama rövid, jellemzően egy, másfél, illetve két év. A foglalkozások beosztása változó, de általában csak heti 2-3, esetenként 4 napos délutáni-esti elfoglaltságot jelent. Lehetőség van a résztvevők egyéni élethelyzetének és időbeosztásának figyelembevételére. Ha mindez még nem lenne elég, a képzésre fordított idő tovább csökkenthető a hasonló munkakörben szerzett előzetes szakmai tudás beszámításával, távoktatási tananyagok segítségével, vagy akár a tanulót foglalkoztató vállalat, mint duális partner bevonásával, így még rövidebb idő alatt lehet újabb szakmát szerezni. Ez által lényegesen hatékonyabb, differenciáltabb lehet az oktatás. A jelentkezés nincs felső korhatárhoz kötve, a képzésbe való belépésre tanköteles kor felett bármilyen életkorban lehetőség van.

Bőséges a kínálat, a szakmajegyzékben jelenleg 27 ágazatban több mint 170 szakma szerepel, és iskoláinkban már több mint 60 elérhető ezek közül, így te is megtalálhatod a neked tetszőt, a számodra hasznosat. Képzéseink egy évben kétszer, általában szeptemberben és februárban indulnak, megfelelő létszám függvényében. Technikumi szakmai oktatásba a bekapcsolódás feltétele az érettségi végzettség, szakképző iskolai szakmai oktatásban – felnőttképzési jogviszonyban – pedig azok tanulhatnak, akik legalább általános iskolai végzettséggel rendelkeznek.

A képzések során kiváló oktatóink lesznek segítségedre a megfelelő ismeretek elsajátításában, gyakorlatot pedig saját, jól felszerelt tanműhelyeinkben, tanszalonjainkban vagy épp tankonyháinkban szerezhetsz. A szakmai oktatás ágazati alapoktatásból és szakirányú oktatásból tevődik össze és szakmai vizsgával zárul. A vizsgát sikeresen teljesítő vizsgázók a képzés jellegének megfelelően vagy technikusi oklevelet vagy szakmai bizonyítványt szereznek, amely államilag elismert középfokú végzettséget és szakképzettséget tanúsít.

A teljesség igénye nélkül, néhány lehetőség, amit iskoláink kínálnak: 1 év alatt elsajátítható például a festő, mázoló, tapétázó; a kőműves, az ács, a kárpitos vagy a bádogos szakma. Két év alatt válhatsz karosszérialakatossá, hegesztővé, logisztikai technikussá, villanyszerelővé, turisztikai technikussá, pékké, dekoratőrré, fodrásszá, divatszabóvá, de ugyanennyi idő szükséges a szoftverfejlesztő- és tesztelő, a gépgyártás-technológiai technikus, a magas- vagy mélyépítő technikus, a mechatronikai technikus vagy éppen a grafikus képzés elvégzéséhez is. Intenzitástól függően 1-1,5 év alatt lehet belőled cukrász, kereskedelmi értékesítő vagy szakács. Ilyen, és még sok más érdekes szakma közül válogathatsz!

2023 júniusában felnőttek szakmai oktatásában a Debreceni SZC Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskolában végzett Hűtő- és szellőzésrendszer-szerelő csoportunk

Forrás: DSZC

Az az elképzelés, mi szerint csak azokban a szakmákban lehet jól keresni, amelyekhez diploma szükséges, idejétmúlt. Ma már egy jó szakmával legalább olyan sikereket érhetsz el, mint egy diplomával! Debrecen és agglomerációjában a kis- és nagyberuházásoknak, a folyamatos fejlődésnek köszönthetően egyre több nyitott pozíció, számos munkalehetőség várja a jó szakmával bíró, nyitott, ambiciózus felnőtteket.

További lehetőségek a szakképzésben

A szakmaváltó felnőttek mellett számos nappali képzési lehetőséggel várjuk a 25 év alatti fiatalokat is. Akik szeretnének továbbtanulni a felsőoktatásban, azoknak érdemes az okleves technikusképzések egyikét választaniuk, ahol a képzésbe beépített többlet ismeretanyag elsődlegesen a felsőfokú alapozó ismeretek elsajátítására irányul. Ezeket a képzéseket a Debreceni Egyetemmel együttműködésben valósítjuk meg és jelentős előnyt jelentenek számodra a felsőoktatási felvételin. Legalább jó (4) minősítésű szakmai vizsgaeredmény elérése esetén ugyanis pontszámítást kérhetsz a vizsgán kapott százalékos eredmény értéke alapján. Továbbtanulás esetén kreditpont elismeréssel lehetőséged van a felsőfokú tanulmányok időtartamának rövidítésére, az így felszabadult időt pedig akár képzési területed bővítésére vagy munkavállalásra is fordíthatod. Ha más felsőoktatási intézményben tanulnál tovább, akkor is kérelmezheted a megszerzett tudás elismerését, ilyenkor a beszámítás az adott intézmény eljárásrendje szerint történik. Okleveles technikus képzésben elérhető képzéseink: vegyész technikus, informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus, pénzügyi-számviteli ügyintéző, turisztikai technikus, gépész technikus.

A DSZC-nél a szakmai képzéseknek köszönhetően kortól függetlenül azok a felnőttek is megtalálhatják számításaikat, akik szeretnék továbbképezni magukat vagy egy új hobbira vágynak. Kínálatunkban megtalálhatóak a sminkes és szempillaépítő; a dajka; a műszeres analitikus vagy éppen a webfejlesztő képzések is.