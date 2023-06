Cserháti Gabriella franchise partner a letisztult „Alphabet” dizájnt választotta az új étterem vendégterébe. A visszafogott színek és a természetes anyagok egyvelege harmonikus hangulatot és hívogató légkört teremt.

A vendéglátást is elérte a digitalizáció, ennek szellemében épül az új étterem is, ahol a vendégek a már jól bevált, úgynevezett kiosk rendelőfelületen is leadhatják majd rendelésüket, de természetesen a hagyományos rendelési forma is megmarad.

Az étterem várja az autóval érkező vendégeket is, széles drive úttal és – Debrecenben először – két egymás mellett elhelyezkedő rendelésfelvételi ponttal, amelyek elősegítik a gyors kiszolgálást. Az éjszaka érkező vendégeknek sem kell aggódniuk, az étterem nonstop működik.

A vendégek minél gyorsabb kiszolgálása érdekében a konyhatechnológia megújult, a vásárlók digitális menütáblákon tudnak választani az étteremben és a drive úton egyaránt. Az új konyhai gépeknek köszönhetően minden termék rendelésre készül, a minőségi kávézás élményét pedig a LaCimbali barista kávégép biztosítja.

A vendégtérben 88, a teraszon 48 fő fogyaszthatja el egyidejűleg kedvenc mekis termékeit. A legkisebbeket az étterem teraszán játszóházzal várjuk.

A vendégélmény managerek segítik a betérő vendégeket az új kiszolgálási rendszerben. A gyorsabb házhozszállítás érdekében futárfolyosót is beépítettek, így a futárok külön helyiségben vehetik fel a rendeléseket.

A pontos nyitásról hamarosan tájékoztatjuk leendő vendégeinket!