De mit is lehet tudni ezekről a hitelekről? Milyen előnyökkel jár és miért érdemes ezt az utat választani? A következőkben ezekre a kérdésekre keresünk választ.

Mitől fogyasztóbarát egy személyi hitel?

Az MNB – mint a pénzpiacok felügyeletét ellátó szerv –, több olyan szempontot írt elő, amelyeknek megfelelő személyi hitelek esetében kérvényezheti egy bank a fogyasztóbarát minősítés megszerzését:

Szabad felhasználásra és hitelkiváltásra vehető fel.

A kölcsönszerződés maximális futamideje 7 év.

A hiteltermék online is elérhető.

Kizárólag egyenlő havi törlesztőrészlet (annuitásos törlesztés) lehetséges.

Csak a futamidő végéig rögzített, fix kamat alkalmazható.

A folyósítási határidő maximum 3 munkanap, teljesen online hitelfelvétel esetén maximum 2 munkanap.

A hitelező által választott referenciaértékhez viszonyított kamatfelár 500 ezer forintos hitelösszegig nem haladhatja meg a 15 százalékpontot, 500 ezer forintos hitelösszeg felett pedig a 10 százalékpontot.

A folyósítási díj maximuma a hitelösszeg 0,75%-a, online hitelfelvétel esetén folyósítási díj nem számítható fel. Az előtörlesztési díj nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 0,5%-át, míg 1 évnél rövidebb hátralévő futamidő esetén az előtörlesztés díjmentes.

6 érv a minősített fogyasztóbarát személyi hitel mellett

A fentiek ismeretében már nem különösebben nehéz összefoglalni, hogy miért kedvezőbb a minősített fogyasztóbarát személyi hitel, mint egy átlagos kölcsön:

gyorsan hozzájuthatunk,

online is el tudjuk intézni,

fix kamatozású, jól tervezhető azonos havi részletei vannak,

egységes, átlátható és kedvező kamatozású költségelemei vannak,

standardizáltak a szerződési feltételek,

átlátható, ellenőrzött a kérelem beadásának és a szerződés megkötésének a folyamata.

Felmerülhet a kérdés, hogy ki fogja felvenni a megszokott személyi kölcsönt, ha a fogyasztóbarát változat ennyire kedvező? Nos, a bankok kreativitásán és üzletpolitikáján múlik, hogy milyen kedvező elemeket raknak a normál személyi kölcsönökbe, amitől azok akár kedvezőbbek is lehetnek egy fogyasztóbarát személyi kölcsönnél. Vegyük például azt az esetet, amikor majd a kamatok csökkenni kezdenek! Több hitelfelvevő is felismerheti, hogy azok a banki ajánlatok, amelyekben változó kamatozás szerepel, ilyen környezetben akár kedvezőbbek is lehetnek, mint a fix kamatozásúak.

De egy pénzintézet rakhat olyan akciós feltételt is az éppen aktuális kínálatába, hogy azért lesz kedvezőbb az egyedi termék. Ilyen lehet egy bankkártya- vagy bankszámlaajánlattal egybekötött kölcsön, esetleg egy különleges családi csomag, de szinte bármilyen akciós lehetőség kedvezővé tehet egy banki terméket.

Hogyan döntsünk?

Továbbra is pénzügyi termékek sokasága áll a rendelkezésünkre, így egyáltalán nem olyan egyszerű a döntés, ha hitelt vennénk fel. Alaptételként mindig abból kell kiindulnunk, hogy mi a célunk, mire szeretnénk a pénz fordítani. A személyi kölcsönök nagyon kedvezőek és a szabad felhasználásnak köszönhetően a pénz bármire fordítható, de előfordulhat, hogy adott esetben autóvásárlásra egy lízing vagy lakásfelújításra egy speciális, erre a célra kialakított termék jobb megoldás lehet.

És akkor még mindig sok nyitott kérdés marad, hiszen össze kell hasonlítani a THM-eket, vizsgálat alá kell vetnünk a futamidőt és egyéb paramétereket. Mivel ennyire összetett feladat a megfelelő kölcsön kiválasztása, akármennyire is gyors már maga az online hitelfelvétel, muszáj elegendő időt szánnunk a döntés előkészítésére. Szóval kezdjük el időben a dolgot, ne hagyjuk az utolsó pillanatra a hitelfelvételt!