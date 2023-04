Aktuális trend – karácsonyi fények, nem csak a karácsonyfán

Minden otthon középpontjában a műfenyő áll, amelynek fontos része a karácsonyi világítás. A frankfurti karácsonyi kiállításon a legújabb trendek mellett a legmodernebb karácsonyi világítással is megismerkedhettünk, amely a tökéletesség jegyében tündököl. Ön is a látványos kültéri világítás szerelmesei közé tartozik? Minket elvarázsoltak a kivilágított rénszarvasok a kiállításon. Nem kedveli a nagy dekorációkat és nem szereti a giccses dolgokat? Mit szólna egy karácsonyi ajándék formájú fénydekorációhoz, egy zseniális részlettel - különböző színű masnival? Semmi sem nyűgözi le? Biztosan kivételt képez ez alól a fénykoszorú, amely modern dizájnjával szintén felkeltette az érdeklődésünket. A kiállításon a gyártók minden évben számos kültéri karácsonyi fényt mutatnak be. Legyen merész, és díszítse fel otthonát és környékét jégcsap formájú fényekkel vagy fényfüzérekkel. Mindenképpen figyelemfelkeltő az akár több méter magas LED-es műfenyő, amely hihetetlen fényhatásokat hoz létre a szabadban. Ne sötétítse be az ablakot, hogy tudjon gyönyörködni a karácsonyfában. Mindenki csodálni fogja a tökéletesen összehangolt karácsonyi fényeket.

Forrás: karacsonyfavilag.hu

Forrás: karacsonyfavilag.hu

Karácsonyi fények, amelyek más dimenzióba helyezik a karácsonyt

A gyártók nagyobb terekre is eredetiséget hoznak. Minden évben karácsony előtt túlméretezett fénydekorációkkal díszítik fel a nagyvárosok tereit és utcáit, amelyekkel fokozzák a karácsonyi hangulatot. A fénykaput természetesen nem szabad figyelmen kívül hagyni. Vallja be, Ön is kísértésbe esett, hogy belépjen rajta és készítsen egy közös karácsonyi családi fotót. A nagy karácsonyi gömb vagy hópehely alakú, függő fénydíszek gyakran díszítik az utcákat vagy a nagy tereket, vagy például a bevásárlóközpontokat, ahol elkísérik a vásárlókat a karácsony előtti bevásárló körútjukon.

Forrás: karacsonyfavilag.hu