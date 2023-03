A betegségek általában fájdalommal, vagy látható elváltozással jelentkeznek a szervezetben, a betegek döntően ezen okok miatt jelentkeznek orvosnál. Az ideggyógyászat azon kevés szakterületek egyike, amely a fájdalommal nem járó betegségek mellett olyan problémákkal is foglalkozik, amelyet kívülről látható elváltozás nem kísér. Ilyen a fokozatosan kialakuló érszűkület, az agyvérzés és a Parkinson-betegség néhány formája.

Korszerű műszerekkel felszerelt debreceni magánrendelőjében Dr. José M. C. Rosa ideggyógyász főorvost az alábbi panaszok esetén kereshetik fel: fejfájás, szédülés, látászavarok, fej- és fülzúgás, Parkinson-kór, stroke, keringési problémák, feledékenység, eszméletvesztés, kéz- és lábzsibbadás, derék- és gerincproblémák, idegesség, vagy pánikszerű tünetek. Forduljanak hozzá bizalommal, ha szeretnék megtudni van-e érelmeszesedésük a nyaki ereknél vagy a végtagokban. A fizikális vizsgálat mellett nyaki doppler-vizsgálatra is van lehetőség a Blaháné utca 7. szám alatt rendelőben, melynek segítségével az érelmeszesedés már a betegség korai szakaszában észlelhető. A doppler-vizsgálat segítségével a nyakban futó, és a központi idegrendszert ellátó erek állapotát vizsgálják. – Ha időben felismerjük a nyaki érszűkületet, és azt megfelelően kezeljük, akkor egy esetleges agyérgörcs nagy valószínűséggel megelőzhető – hangsúlyozta a szakember, aki hozzátette, hogy a doppler-vizsgálat szűrőjelleggel is elvégezhető.

Az idegek behálózzák az egész szervezetünket, lefutásuk során izmok, inak, erek és csontos képletek mellett haladnak. Bizonyos helyeken a fenti képletek az idegek körül alagutat képeznek, és ezeken a területeken (pl. csukló, könyök, lágyékhajlat, láb, stb.) az idegek gyakran nyomás alá kerülnek. Az idegek nyomási sérülése miatt eleinte - főleg éjjel - zsibbadás jelentkezik, majd érzéskiesés, fájdalom, sőt gyengeség és kézügyetlenség is társulhat hozzá. Súlyosabb esetekben már akár egész nap is jelentkezhet a zsibbadás és a fájdalom. A panaszok alapján a betegség könnyen felismerhető, de a súlyossága megállapításához ENG vizsgálat szükséges. – Magánrendelőmben a legkorszerűbb ENG készülékkel rendelkezem, ahol várakozás nélkül, 3-4 hónapos előjegyzés helyett, már 1 héten belül meg lehet állapítani az esetleges idegi károsodás mértékét és helyét. Ez azért is nagyon fontos, mert a súlyos eseteket már csak műtéttel lehet kezelni. Cukorbetegeknél, pajzsmirigybetegeknél, alkoholbetegeknél, mérgező anyagokkal dolgozóknál, foglalkozási ártalom esetén – például a fodrászoknál –, vagy akár hirtelen elhízottaknál és terheseknél is gyakran jelentkeznek ezek a panaszok – tette hozzá az ideggyógyász, aki különböző, nem gyógyszeres alapú kezelési formákat is alkalmaz.

A legkorszerűbb száraz só porlasztásos barlang használata a következő panaszok esetén ajánlott: légúti betegségek, allergia, asztma, tüdőbetegségek, fül- és orrmelléküreg-gyulladás, stressz, valamint kimerültség. – Negyven perc eltöltése a sóbarlangban felér egy napi tengerparti pihenéssel – vallja a szakember. A BEMER (mágneses) terápia a testben lévő legkisebb hajszálerekben zajló folyamatokat állítja helyre. A mágneses energia a testfelszínen keresztül bejut a véráramba, és megváltoztatja a vér tulajdonságait. Az oxigénnel, tápanyagokkal telt „friss” vér minden sejthez eljut, ahol a létfontosságú sejtlégzés és a szövetek anyagcseréje játszódik le. A test megkapja a szükséges energiát, a sejtek megújulnak, regenerálódnak.

A gépi nyirokmasszázs javítja a nyirokelfolyást, azaz helyreállítja a nyirokáramlást. Rendszeres alkalmazása megszünteti a szöveti nyirokpangást, aktiválja az immunrendszert, serkenti a salakanyagok elszállítását, így hozzájárul a sejtek és a szövetek regenerálódásához, ezenkívül csökkenti a gyulladáskészséget, elősegíti a meglevő gyulladások és sebek gyógyulását.

– Mindenki számára ajánlatos lenne, hogy a mindennapi életéből rendszeresen időt fordítson a megfelelő relaxációra – fogalmazott Dr. José M. C. Rosa, majd kitért a Ceragem (termo-masszázs) kezelés kedvező hatásaira, amely elsősorban a gerinc- és ízületi betegségeken (reumás, hát- és derékpanasz), és a különböző idegbántalmakon (kéz-, csukló- és lábzsibbadás) segít. Fellazítja a letapadt izmokat, megnyújtja a gerincet, valamint csökkenti a porckorongok terhelését, mindemellett fejfájás, szédülés és csontritkulás elleni, valamint immunerősítő hatása is van. Nyugtató, stresszoldó, vérkeringést javító tulajdonságának köszönhetően a cukorbetegségben, a magas vérnyomásban szenvedőkre, valamint az ideges, depressziós, sőt pánikbetegséggel küszködő emberekre is jó hatással van.

További információ: www.ideggyogyaszdebrecen.hu