A szájsebészek szintén fogorvosok, nem sebészek. Annyiban speciálisak viszont, hogy olyan komolyabb fogászati kezeléseket végeznek el, amelyekre egy hagyományos rendelőben nem mindig vállalkoznak. A fogorvosok elsősorban a szájápolásra, a szájhigiénia fenntartására törekszenek, tömések, fogkőeltávolítások vagy fluoridos kezelések formájában. Ugyanakkor a szájsebészet kifejezés sem szabad, hogy félelemre adjon okot: a legtöbb eljárás fájdalommentes, legfeljebb a gyógyulás pár napja okozhat némi kellemetlenséget. De nézzük is meg, melyek a leggyakoribb beavatkozások, milyen fogászati problémákkal szorulhatunk szájsebészeti kezelésre!

Mikor lehet szükségünk szájsebészeti beavatkozásra?

Bármilyen fogászati panaszunk akad, először a fogorvosunkat érdemes felkeresni, aki indokolt esetben a szájsebészetre irányít minket. Jellemzően az olyan beavatkozások elvégzése céljából utalják ide a pácienseiket, amikor nemcsak önmagában valamely fog, hanem azzal együtt az állkapocs vagy a száj belső felületének műtéti kezelése is szükséges. Egy foghúzást a fogorvos is elvégezhet, ha viszont a fog bármilyen okból is problémás vagy az eltávolítás különleges körültekintést igényel, szájsebészre lehet szükségünk. Nézzünk is meg néhány jellemző esetet!

Bölcsességfogműtét

Nagyon kevesen olyan szerencsések, hogy bölcsességfogaik gond nélkül előbújnak – jellemzően ezek a fogak a legproblémásabbak. Sokszor szorulnak az íny alá, ahol állandó gyulladást, az előtte lévő fogak torlódását és más kellemetlenségeket idézhetnek elő. Eltávolításuk sok esetben műtéti beavatkozást igényel, amely bármennyire is hangzik ijesztőnek, a korszerű fogászati eszközök és a fejlett eljárások mellett a legtöbbször rutinbeavatkozásnak számít. Jellemzően helyi érzéstelenítés után végzik, az operációt követően pedig a legtöbb esetben pár nap gyógyulási idővel érdemes számolni.

Fogászati implantátumok beültetése

Az implantátum beültetését mindig a második lépés, a fog eltávolítását követően. Egy egyszerűbb foghúzás szintén rutinfeladat, arra viszont figyelni kell, hogy a mesterséges gyökérnek az egykori fog helyét kell elfoglalnia. Ezért a húzást a körülvevő csontozat lehető legnagyobb kímélése mellett kell elvégezni, úgy, hogy az kellően stabil maradjon a beültetendő, fogat helyettesítő csavar befogadásához. Ha az implantátumgyökér gond nélkül beültetésre került, a szájsebész feladata véget is ér, utolsó lépésként a koronát akár már a fogorvos is felhelyezheti.

Csontpótlás

Csontpótlásra olyan esetekben van szükség, amikor a csontállomány nem alkalmas az implantátum befogadására. Ennek oka lehet a fogínygyulladás éppen úgy, mint a foghúzás során bekövetkezett csontvesztés vagy egy régebben eltávolított fog helyén a visszahúzódott, elsorvadt csontozat. Ilyenkor az állcsontok nem képesek stabil alapokat biztosítani a mesterséges fognak. Csontpótlás során a szájsebész saját csonttal, állati vagy szintetikus eredetű csontpótló anyagokkal, esetleg ezek keverékével tölti fel az érintett területeket. A beavatkozás a legtöbb esetben helyi érzéstelenítés mellett történik, és az eset összetettségétől vagy a pótlandó terület nagyságától függően eltérő gyógyulási időre kell számítanunk.

Arcüregemelés

Az arcüregemelés egy speciális csontpótlási eljárás. Akkor van rá szükség, amikor arcüreg nyálkahártyája túl alacsonyan fut, ezért nem lehetséges a felső fogak beültetése a csontállomány megerősítése nélkül. A műtét során a szájsebész a nyálkahártyát elválasztja a csonttól, a csontpótló anyagot pedig a kettő közé helyezi be. Viszonylag gyorsan gyógyuló, teljesen fájdalommentes és biztonságos beavatkozás.

A szájsebész tehát egy speciális fogorvos, akinek szakterülete a komolyabb beavatkozásokat igénylő fogászati panaszok gyógyítása. Kezeli a fogainkat és az azokat körülvevő csontozatot, legyen szó az olyan állkapocsműtétekről, mint a fogszabályozással sem korrigálható mély- vagy alulharapás kezelése, az állkapocs és arccsont sérüléseinek gyógyítása, a szájüregi ciszták eltávolítása, esetleg a nyálkahártyát érintő lézeres terápia elvégzése. Ilyen speciális eljárásokra viszont ritkán van szükség, a legtöbb esetben akkor sincs mitől tartanunk, ha a szájsebészetre vagyunk hivatalosak!