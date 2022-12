Egyre több kutatás bizonyítja, hogy a teafogyasztás mennyire egészséges. Bár vannak, akik csak a kávétól tudnak felébredni, aktívak lenni, azért a tea hatását sem szabad lebecsülni. Itt a hideg idő, fogyasszunk bátran minimum napi 2 csésze teát, mert ezzel sokat tehetünk az egészségünkért!

A teafogyasztás szokása

A tea egy igen közkedvelt forró ital, számos fajtája ismert. Ilyenkor, a téli hidegben nincs is jobb folyadék, ami felmelegítene, mint egy finom tea. Az igazi élvezethez a tea elkészítésének módja is hozzájárul. Ehhez az eszközöket beszerezhetjük az Ajándéktárgyközpont webáruház konyha kategóriájából, ahol teáskannák, bögrék és bambuszból készült teadobozok is kaphatók. Ezek ráadásul emblémázhatók is, így ha karácsonyra szeretnéd meglepni egy teaimádó ismerősödet egy szép ajándékkal, akkor mindenképp érdemes itt szétnézned!

A teafogyasztás ugyanis egyre gyakoribb szokás. Sokan ismerik a zöld teák élénkítő hatását, és manapság sokan ezt választják a kávézás helyett. Mivel a teában is található koffein, ugyanúgy képes serkenteni, mint a kávé.

Azonban míg a kávé koffeintartalma gyorsan érvényesül, azonban hamar el is veszti a hatását, addig a teában található koffein lassabban és egyenletesebben szívódik fel, így tovább maradhatunk éberek.

Érdekességek a teáról

A teafű egy ázsiai, örökzöld fa leveleiből készül szárítással. Mire a boltok polcaira kerül, már lehet belőle zöld tea, fekete tea és fehér tea is. Ez utóbbit azért nevezik így, mert ennek a legminimálisabb a feldolgozási módja. A fekete tea teljesen erjesztett, így erősebb is az íze, a zöld teát pedig egyáltalán nem erjesztik. Igen kedvelt még a gyümölcstea is, melyet gyerekek és felnőttek is egyaránt fogyasztanak.

A tea termesztéséhez a legjobb a trópusi éghajlat, sok napsütéssel és sok esővel. A leghíresebb termelő országok, amelyek exportálnak is: Kína, India, Japán és Srí Lanka.

1 kg nyers tea kb. 2500 tealevélből áll. Teakészítéskor átlagosan 2 grammnyi teát forrázunk le 2 deciliter vízzel. Azonban ennek is vannak szabályai! Ilyen például, hogy csak hideg vizet tehetünk fel forrni, valamint az is, hogy nem szabad minden esetben a 100 fokos vízzel nyakon önteni a teafüvet, mert értékes vitaminokat pusztíthatunk el.

A fekete tea tökéletes elkészítéséhez forrásban lévő vizet kell használnunk, majd 3-5 percig szabad áztatni a teát. A gyümölcsteákat hosszabban, 7-8 percig kell állni hagyni a forró vízben.

A tea egészségügyi hatása

A koffeintartalom mellett a tea számos vitamint tartalmaz. Található benne C- és E-vitamin, melyek gyulladáscsökkentő hatással bírnak. Nem véletlen fogyasztunk teát, ha megfáztunk, lázasak vagyunk!

A teának nagyon jó vízhajtó hatása is van, ezért is szeretik sokan. A legújabb kutatások szerint daganatok kialakulását is megakadályozhatjuk a tea rendszeres fogyasztásával, sőt, a változó korban lévő nőknek egyenes kötelező a teaivás, hiszen ezzel csökkenthető a csontritkulás mértéke.

Egy szó, mint száz: fogyassz teát rendszeresen egészséged védelme érdekében!