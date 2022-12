11 tünet, ami ösztrogéndominanciára utal

Az ösztrogéndominancia tehát egyfajta hormonális egyensúlyprobléma, ami akkor jelentkezik, ha a szervezet túl sokat termel ebből a hormonból. Több elképzelés is él arról, hogy ez milyen esetekben következhet be, de a legáltalánosabb vélekedés az, hogy a perimenopauzába való átmenet során a szervezet már nem termel annyi progeszteront, mint korábban, de az ösztrogéntermelés nem változik. Ebből pedig hamar kialakul egyfajta egyensúlyhiány, ami kellemetlen – menopauzához, PMS-hez hasonló – tünetekhez vezet.

Az egyik leggyakrabban tapasztalt tünet a páciensek hangulatához kapcsolódik. Aki ilyesmiben szenved, gyakran szenved hangulatingadozásoktól, többször érzi magát idegesnek, ingerlékenynek, de egyes esetekben szorongás is kialakulhat. Ha ezek az epizódok hirtelen jönnek és mennek, esetleg extrém mértékűek, akkor már gyanakodhatunk.

Sokan azt veszik észre, hogy az ösztrogéndominancia miatt a megszokottnál alacsonyabb a libidójuk. Ez már alapvetően a hormonális gondok miatt is jelentkezhet, de a fent említett tünetek sem segítenek, hogy az ember „hangulatba kerüljön”.

Ez a hormonális állapot hatással van a menstruációs ciklusra is, mégpedig többféleképpen. Ronthat a PMS egyébként sem kellemes tünetein, azaz fokozottan jelentkezhet például mellérzékenység, aknék, de a fent említett hangulatingadozások is jellemzőbbé válnak. Egyeseknél a ciklus is felborul, gyakrabban vagy ritkábban jelentkezik, másoknál pedig a vérzés lesz sokkal intenzívebb, mint korábban. Sokan arról is panaszkodnak, hogy furcsa időpontokban – a ciklus nem megszokott időszakában – tapasztalnak puffadást.

A súlygyarapodást számtalan dolog indokolhatja a mozgásszegény életmódtól kezdve a helytelen táplálkozásig – és persze az ösztrogéndominanciáig. Ha tehát nem változtattunk az ilyen jellegű szokásainkon, és mégis azt látjuk, hogy folyamatosan szaladnak fel a plusz kilók, akkor máris valamilyen hormonális defektusra gyanakodhatunk. De az ösztrogénnel kapcsolatos problémák másként is megmutatkozhatnak a külsőnkön. Például: ha a menopauza előtt tapasztalunk hajhullást, az már egy jelentős indikátor.

Sokak számára az ilyen jellegű hormonális gondok az alvási szokásokra is rányomják a bélyegüket: számos páciens számolt be arról, hogy nem tud kellemesen, pihentetően aludni. A helyzetet tovább rontják a folytonos hőhullámok és az éjszakai izzadás. Ez persze önmagában is vezethet állandó kimerültséghez, de a hormonális egyensúlyhiány is okozhatja – álmatlanság nélkül is.

Termékenységi problémák is sok olyan nőnél jelentkezhetnek, akiknek meggyűlt a bajuk az ösztrogénszintjükkel vagy más hormonokkal. Tény persze, hogy 35 éves kor fölött ez egyébként is kisebb az esélye a fogantatásnak. Ha pedig mindez még nem lenne elég, az ösztrogénrendellenességek kihatnak a memóriára és általánosságban a kognitív képességekre is – mégpedig negatívan.

Hogyan kezelhető?

Az elsődleges tanácsunk – amelyre később még visszatérünk – az, hogy keressünk fel egy szakorvost! Ő pontosan meg tudja vizsgálni, hogy mekkora a szervezetünk ösztrogénszintje, és annak megfelelően hatékony megoldásokat tud javasolni. Az egyik valószínűleg a hormonterápia lesz, amely során progeszteron szedését írhatja elő. Szélsőséges esetben – ha más olyan betegség áll fenn, ami kockázati

tényezőt jelent – akár a petefészek műtéti úton való eltávolítására is sor kerülhet. Ez a szerv ugyanis az elsőszámú felelős az ösztrogén termeléséért.

De mi magunk is sokat tehetünk azért, hogy helyreálljon a hormonháztartásunk – mégpedig az étkezési szokásaink által. Egyrészt fontos, hogy fogyasszunk minél több rostot, minimum 30 gramm bevitelére törekedjünk minden nap. A rostok ugyanis az emésztés segítése mellett az ösztrogén méregtelenítését is segítik a belekben. Együnk minél több friss zöldséget és gyümölcsöt! De ne hagyjuk ki a hüvelyeseket se: ezek gazdagok fitoösztrogénekben, amelyek pedig szabályozzák az ösztrogénterhelést.

Az is jót tehet, ha csökkentjük az alkoholbevitelt. Már napi egy ital is növelheti ugyanis a testünkben az ösztrogén szintjét – nem is beszélve arról, hogy növeli a mellrák kockázatát is.

Amit viszont bátran fogyaszthatunk, azok a magnéziumban gazdag ételek, hiszen ezek is a rostokhoz hasonló hatással bírnak. Ilyenek például a különböző olajos magvak, zöld levelesek és az étcsokoládé. Ha nem tudunk természetes úton eleget fogyasztani belőlük, akkor étrend-kiegészítőkkel is bevihetjük a szervezetbe.

Mi a helyzet a férfiakkal?

Sokakat meglephet, de ahogyan már utaltunk rá, az ösztrogéndominancia igenis jelentkezhet férfiaknál is. Megmutatkozhat például gynecomastiában, azaz abban, hogy a mellszövet növekedésnek indul, potenciaproblémákban, de akár meddőségben is.

Éppen ezen komoly tünetek miatt nagyon fontos, hogy akár férfiként, akár nőként komolyan vegyük az ösztrogéndominancia kérdését. A fent említett módszerekkel próbálkozva sokat tehetünk azért, hogy újra egy egészséges egyensúly alakuljon ki a szervezetünkben, de ha nem tapasztalunk rövid idő alatt javulást, mindenképp keressünk fel egy szakorvost!