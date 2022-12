Lehet, hogy túlzónak érzi „A csodálatos epe és májtisztítás titkai” címet cikkünk tetején, de garantáljuk, hogy elolvasása után kiderül majd, mennyi fantasztikus – és olykor méltatlanul elfeledett – gyógynövényünk tud vigyázni emésztésünkre és szervezetünk salaktalanítására, csak sajnos a legtöbb esetben ezeket nem ismerjük. Nem csupán ezeket a gyógynövényeket fogjuk alább bemutatni, hanem a javasolt kúrákhoz is adunk egy-két praktikus tippet. A népi gyógyításban ezek egyáltalán nem ismeretlen gyógynövények, több évszázados tapasztalat van mindegyik használata mögött, melyek nagy részéről „A csodálatos máj és epehólyag tisztítás” könyv is beszél, de az alábbiak elolvasásával és megfogadásával is már nagyon sokat tehetünk egészségünkért.

Kezdjük azzal, hogy miért van szükségünk májunk és epénk tisztítására. Szervezetünkben az emésztés során a zsírokat a lipáz nevű enzim bontja le. Ezt az enzimet a hasnyálmirigy termeli és az epe aktivizálja, ez utóbbi előállításáért pedig májunk felel. A táplálék lebontásához megfelelő mennyiségű epeváladékra van szükségünk. Mivel nagyon sok nehezen lebontható tápanyagot fogyasztunk nap mint nap, a máj és az epe tisztítása szükséges ahhoz, hogy emésztésünket tehermentesítsük.

Májunkat sok kis – valójában több ezer – vezeték hálózza be, melyek az epét egy nagyobb vezetékbe szállítják (ez az epevezeték), amihez az epehólyag csatlakozik. Ez utóbbi tárolóként funkcionál, szerepe tehát neki is jelentős. Az epevezetékekben viszont helytelen táplálkozás esetén kövek termelődhetnek, amik eltömítik ezt az útvonalat, csökkentve emésztésünk és belső méregtelenítésünk hatékonyságát.

Gyomrunkkal ellentétben májunk nem jelzi közvetlenül, ha működési zavarai vannak, nem érzünk fájdalmat, nem érezzük, ha probléma lépne fel. Direktben legalábbis semmiképp. Közvetett jeleket tud ugyan küldeni, de sok esetben ezekből nem következtetünk máj- vagy epeproblémára. Ilyenek például a fáradékonyság, emésztési problémák, gyengült látás, súlygyarapodás, hogy csak néhányat említsünk. Ha odafigyelünk epénk és májunk helyes működésére, egészségünk sokszorosan meghálálja majd.

Forrás: Shutterstock

Csodálatos máj és epetisztítást biztosító növények

1. A méltatlanul elfeledett csalán

Nem is gondolnánk, hogy milyen gyógyító ereje van a csalánlevélnek, szinte már szupernövényről beszélhetünk, különösen, ha az anyagcserénkről van szó. Egyik legjobb vértisztító növényünk, ami segít eltávolítani a mérgeket szervezetünkből, a salakanyagokat feloldja, magas vastartalma pedig a vérképzésben segít. A csodálatos epe és májtisztítás legfontosabb természetes gyógynövénye a csalán, gyomorpanaszokra, valamint máj- és epebántalmakra kifejezetten ajánlják a belőle készült teát.

A vesénk számára is fontos növényről beszélünk, ugyanis azt fokozott vízkiválasztásra serkenti, valamint csökkenti a vér húgysavszintjét. Hat hetes kúrát javaslunk a csalánteából ahhoz, hogy a csodálatos máj és epetisztítás gyógyító hatását megtapasztalhassuk. A csalánlevél teában benne van minden, ami a hatékony salaktalanítást elősegíti, ezért ha jót szeretnénk tenni szervezetünknek, mindenképpen iktassunk be évente egy-egy kúrát.

2. A serkentő hatású diófalevél

A diófalevél kifejezetten májtisztító és salaktalanító hatással rendelkezik, a csodálatos máj és epetisztítás második legfontosabb növénye. A belőle készült tea mindenféle emésztési probléma gyógyítására alkalmas. A diófalevél teát közvetlenül étkezés után, alkalmanként érdemes fogyasztani. Különösképpen hosszabb antibiotikumos kúrát követően ajánlott a fogyasztása (nem feltétlenül csak akkor, de ebben az esetben mindenképpen javasolt).

A diófalevél azzal járul hozzá a csodálatos epe és májtisztításhoz, hogy serkenti májunk működését, fokozza vérkeringésünket, valamint kivételes salaktalanító és vértisztító hatása fogyasztását kiváltképp ajánlottá teszi.

3. Borsmenta, a legnagyobb segítség a puffadás ellen

A borsmenta a gyomor-, epe-, és bélproblémák egyik leghatékonyabb ellenszere, ezért nem hiányozhat a csodálatos epe és májtisztítást végző ajánlott növények listájáról. Ráadásul nagyon kellemes az aromája, hiszen enyhén mentolos ízű tea főzhető belőle. Az epeműködést segítő gyógyító hatása mellett epegörcsoldó, epehajtó, valamint szélhajtó hatású (viszlát puffadás).

Mindezek mellett egyébként étvágyjavító, emésztést serkentő, valamint gyomor- és bélfertőtlenítő hatású is egyben. Azt viszont tartsuk fejben, hogy epehólyag- vagy májgyulladás esetén kifejezetten nem javasolt a használata.

A borsmenta egyébként a számtalan mentafaj közül a legismertebbek közé tartozik. Olyannyira, hogy éppen emésztésjavító hatása miatt főként az arab országokban víz vagy egyéb üdítők helyett, közvetlenül étkezések után isszák, arrafelé ez már a mindennapos étkezési kultúra része. Nálunk még mindig kevésbé elterjedt, pedig rengeteg jótékony hatása van, ami a mindennapjainkat könnyebbé teheti.

Forrás: Shutterstock

4. Mezei katáng és aranyvessző, mint az epehajtás és epeváladék termelést serkentő csodanövények

A mezei katáng kórója tisztítja a májat, a lépet és a vesét, valamint az epehólyag tökéletes kiürülését is elősegíti. Teakúráját évente kétszer érdemes végigcsinálni, alkalmanként három hetes időtartamban. Reggelente éhgyomorra igyunk egy-egy csészével belőle, a második héten már csak minden másnap, harmadig héten pedig már csak kétszer fogyasszuk.

Az aranyvessző leginkább az epeváladék termelését segíti, valamint csodálatos epe és májtisztítást végez. Gyulladáscsökkentő hatásáról is ismert, az emésztésre rendkívül jó hatással van. Évente két kúra javasolt, napi egy csésze belőle készült tea elfogyasztásával.

Amint láthatjuk, nem szükséges drága gyógyszereket vagy kezeléseket igénybe vennünk annak érdekében, hogy májunkat és epénket egészségesen tartsuk. Ha fenti kúrákat elvégezzük, szinte biztosan nem lesz ilyen jellegű egészségügyi problémánk. Éljünk bátran a természet adta lehetőségekkel!