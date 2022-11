Vannak olyan lábbelik, amik tulajdonképpen mindenhogyan, sőt bárhogyan jól mutatnak. A lényegük a hordásukban rejlik. Viszont ennek ellenére is akadnak trükkök és tippek, jó tanácsok, amiknek a kipróbálásával kiderülhet, hogy azért a látvány, a vonzó kisugárzás mégiscsak fokozható, mégpedig kétségtelenül eredményesen!

1. Éljenek a farmerek!

Nem meglepő talán, hogy a legendák találkozása mindenkor sikerrel zárul. Az egyik legjobb példa erre a Converse és a farmer közös „fellépése”. Nincs mese! Ütős párosítás, nemtől függetlenül. Ideálisak a szűkebb szabású, akár skinny farmerek, amik engedik láttatni és érvényesülni a cipőt. A bő, vagy trapéz fazonú nadrágok azért nem előnyösek, mert gyakorlatilag függönyként ráomlanak a lábbelikre, ezáltal kitakarva őket, épp a lényeget rejtve el a nagyvilág elől.

Nőknél a szoknya dilemmája is felmerülhet. Nos, farmerszoknya esetén általában sztreccses anyagú variációkról beszélünk, amik még akkor is ideálisak, ha hosszúak, hiszen a cipő érvényesülését semmi sem akadályozhatja meg. A rövidebb típusoknál pedig evidencia, hogy még hangsúlyosabbá válhatnak a lábak, ezáltal természetesen a lábbelik. A határozottan feszülős, feszes leggingsek is kitűnő választások, a lényeg a lazaságban, egyúttal a kifinomult ízlésességben rejlik. Még egy szabadidő együttes is simán számításba jöhet, ami stílusával passzol az összképhez. Úgyhogy nincs új a nap alatt, mégis csak a részletekben bújik meg a lényeg! A https://www.ecipo.hu/converse.html oldalon garantáltan bárki ráakadhat arra a modellre, ami minden egyéni elvárásnak, sőt még a ruhatár támasztotta igényeknek is megfelel. Bár a cipőhöz igazítani a gardrób szekrény tartalmát sem elvetendő ötlet!

2. A gyermekeknek is jól áll!

Ez az a stílus, ami a gyerkőcöknek is vonzó. Különösen abban az életkorban, amikor számukra az az út követendő, amit a szülők is járnak. Magyarul csak az a jó, ami kellően felnőttes. Tehát igen, a lurkók mindennapjaiban is helyet kaphat ez a trendi irányzat. Ha pedig jön a tél, és a tornacipő kevésnek bizonyul a boldogsághoz, akkor a https://www.ecipo.hu/gyermek/kisfiu/csizmak-es-egyebek/bakancsok-es-hotaposok.html linken megannyi télre hangolt lábbeli áll rendelkezésre.

Forrás: Envato

3. Nemcsak a nadrág, a táska is számít!

Mégpedig nagyon is! Olyannyira, hogy a stílustanácsadók nem győzik kihangsúlyozni, mennyire fontos, hogy a cipő és a táska harmonizáljanak egymással. De hogyan válasszuk ki a tökéletes őszi táskát? Elsősorban az egyéni kritériumoknak megfelelően. Mekkora a személyesen optimális méret? Az egyterű variációk a praktikusabbak, vagy a sokfakkos típusok? Melyik az a szín, ami befutó? Ami a Converse árnyalata is egyben, vagy ami egy az egyben passzol hozzá? Hát-, váll-, vagy oldaltáska a nyertes?

Ezekre a kérdésekre kizárólag egyénileg adhatóak meg a releváns feleletek. A jó hír az, hogy megéri kideríteni a válaszokat, mert azok birtokában már nem okozhat semmiféle problémát a kiválasztás, aztán pedig a cipővel is harmonizáló, örömteli hordás!