Követendő példát mutatnak

Az elismerés küldetése kezdettől fogva a magyar kultúra művelésének és ápolásának elismerése, a magyar művészet, a tudomány és a sport jeles képviselőinek kitüntetése. Demján Sándor nevéhez fűződik a Prima Primissima Alapítvány 2003-as alapítása, amelyet 2013-tól az OTP Bank Nyrt. gondoz és finanszíroz tovább. Célja, hogy hozzájáruljon a kulturális és tudományos élet résztvevőinek szakmai munkájához és fejlődéséhez, valamint bizalmat és biztatást közvetítsen az emberek mindennapi életéhez. Az alapítvány arculata 2021-ben megújult, de van ami változatlan: a Prima Primissima továbbra is a kiemelkedő teljesítmények méltó elismerése. – A Prima Primissima társadalomformálásban betöltött szerepe manapság fontosabb, mint valaha, hiszen felgyorsult világunkban az értékválasztási lehetőségek tömegével küzdve nehéz biztos pontot találni – fogalmazott Soltész József, a VOSZ Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének elnöke, a Sofém Kft. ügyvezető igazgatója.

2005-től a Prima Primissima területi Prima díjakkal egészült ki. A díjak értéke felbecsülhetetlen hiszen egy életmű, egy pálya elismerése, szakmai megbecsülése rejlik mögötte. – A kitüntettetek a társadalom ékkövei, igazi zsenik, teljesítményük pedig elismerésre méltó, hiszen sok munkájuk fekszik abban, hogy kiérdemelték ezt a rangos díjat. A társadalmat csak ilyen emberek tudják előrevinni – emelte ki az elnök.

A Megyei Prima Díjátadó gálán adják át a megye kiemelkedő vállalkozóinak az év és a megye vállalkozói díjait. – Ez a cím az ország legnagyobb vállalkozói, munkaadói közösségének patinás szakmai elismerése – fűzte hozzá.

Rendhagyó díjjal tisztelegnek a kivételes teljesítmények előtt

A hagyományoktól eltérőn a szombaton megrendezésre kerülő gálaesten egyedileg tervezett, különleges műalkotást kapnak majd a díjazottak. A Megbecsülés Lángja nemes anyagokból készült: a talapzata gránit, a króm-nikkel lemezekből készült lángokat pedig egy bronz kehelyben helyezték el. Az aprólékosan megmunkált díjat Soltész József ügyvezető igazgató és Veréb László üzemvezető tervezte, a kivitelezésben pedig közreműködtek a Sofém Kft. munkatársai is. Az alkotáson szereplő „VOSZ” logó gravírozását az AR-Robotics Kft. végezte. Az igazgató szerint a Sofém Kft. gépésztechnikusaitól nem állnak távol a művészeti jellegű alkotások. Néhány évvel ezelőtt a Régi Városházán csodálhattuk meg a mézeskalácsból készült Debrecen szívét, amelynek tartószerkezete és állványzata is a cég dolgozóinak munkáját dicséri. 2015-ben ők készítették a Szent Anna-székesegyház díjnyertes kocsijának szerkezetét is. Soltész József kiemelkedik a társadalmi felelősségvállalás területén is. A szűklátókörűség távol áll tőle, nem ismeri azt a szót, hogy lehetetlen. Debrecen gyarapodását és fejlődését szolgáló tevékenységéért 2016-ban a Debrecen Város Mecénása Díjjal tüntették ki.

Komoly vezetői feladat

A kialakult gazdasági krízis az egész magyar gazdaságot érinti, és a koronavírus-válságnál is erősebben rázza meg. – Nagy nehézséget jelent kigazdálkodni az energiaáremelést, igyekszünk takarékoskodni. A csarnokunk építésénél a legmodernebb hőszigetelő paneleket szereltük be, illetve olyan üvegfalakat, amelyek biztosítják a természetes fényt. Teherautóink megnövekedett üzemanyagköltségét a beszállító partnereink felé nem háríthatjuk tovább, ezért nagy odafigyeléssel kell szerveznünk a munkát és a munkafolyamatokat. Dolgozóink számára rendszeresek az eligazítások és a továbbképzések. Kitartó emberek vagyunk, és nem adjuk fel. A mai világban kiemelten fontos az innovatív gondolkodás, hiszen a jónál is van jobb – mondta a vállalkozó.

Panyiczki-Berényi Viktória