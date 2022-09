A T-CELL Plasztik Műanyagipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 153,92 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatást nyert a „Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése” tárgyú pályázati kiíráson, melynek eredményeképpen 309,90 millió forintból a 4200 Hajdúszoboszló, Szováti út 3/b. telephelyén végzett műanyag építőanyag gyártási technológiájának kapacitásbővítő fejlesztése valósult meg.

A GINOP-1.2.1-15-2015-00768 azonosító számú projekt alapvető célja a vállalkozás expandált polisztirolhab gyártási kapacitásának növelése volt. A projekt megvalósítása által a kitűzött cél maradéktalanul teljesült.

Az építőipari hőszigetelő polisztirol hab lapok alkalmazott gyártásának négy fontos technológiai pillére az előhabosítás, tömbösítés, szeletelés és csomagolás korszerű eszközökkel történő fejlesztésre valósult meg. A projekt megvalósítása előtt meglévő kapacitások szezonban nem voltak képesek a piaci igényeket maradéktalanul kiszolgálni. A piac fejlődésének követése, eladásaink növelése szükségessé tette a termelési kapacitások bővítését továbbá az előállított termékekkel kapcsolatos minőségi elvárások is indokolttá tették a korábban alkalmazott technológia korszerűsítését.

A tömbösítő berendezés cseréje a közel 1,5-szeres kapacitás bővítés mellett a minőségállandóságot is nagyban elősegítette, a fejlesztéssel egyidejűleg a gőzpuffer teljesítményének növelésére is sor került. Előzőeken túl korszerű vágó és csomagoló berendezések beszerzése is megtörtént, CNC feldolgozó berendezés segítségével új termékcsalád gyártására is lehetőség nyílt, így speciális kivitelű hőszigetelő polisztirol hab termékek felhasználásával gyors építésű, különlegesen jó hőszigetelési képességű épületszerkezeti rendszer gyártásának feltételei is megteremtésre kerültek.

Az új termelő berendezések működtetéséhez szükséges információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése mind hozzájárultak a gyártás hatékony szervezésére, nyomon követésére, minőségállandóság biztosításához, selejt mennyiségének csökkentéséhez.

A pályázat megvalósítása által mind termékfejlesztés jelentős piacbővítést tett lehetővé illetve a termelés hozzáadott értékét is növeli.

A projekt nagyban hozzájárul cégünk versenyképességének növeléséhez, teremtett munkahelyeink megtartásához, új munkahelyek teremtéséhez, árbevételünk növeléséhez.

További információ kérhető:

T-CELL Plasztik Műanyagipari Szolgáltató Kft.

4200 Hajdúszoboszló, Szováti út 3/b.

Tel.: +36 52 273-143

Fax: +36 52 273-142