Sikerességére a legjobb példa az, hogy iránta szinte évszaktól függetlenül egyre többen érdeklődnek. A háttérben nemcsak a takarékosság témája áll, hanem a Michelin CrossClimate + által kínált prémium kategória is. Persze sokakban talán joggal merülhet fel a kérdés, hogy vajon megfelelő-e a négyévszakos abroncs a hideg aszfalton, a jeges, havas körülmények között. A Michelin megadja a választ azoknak, akik alapvetően a szezonváltáskor aktuális csere mellett szokták letenni a voksot.

Speciális szilika-adalékanyag a Michelin CrossClimate + esetében

A legtöbb, világszínvonalú abroncsgyártó ezeket kínálja a téli gumik esetében. A futófelületben jelen levő speciális gumikeverék legfontosabb jellemzője a rugalmasság, így a gumi képes kitölteni az útfelület kisebb egyenetlenségeit. A Michelin CrossClimate + elsősorban a hideg és a meleg aszfalton történő közlekedés kapcsán is kiemelt népszerűségnek örvend. A gumi anyaga nemcsak ebben játszik szerepet, hanem abban is, hogy az abroncs segít az elveszett energiamennyiség csökkentésében, tehát az üzemanyaggal való takarékoskodást is elérhetjük a márkával. A Michelin mindig is kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a minőségi, innovatív megoldások mellett a megfizethetőség is középpontba kerüljön.

Michelin CrossClimate teszt: Fókuszban az üzemanyag felhasználás kérdése

A téma mellett a mai korban biztosan nem mehetünk el. A civilizáció jövője is múlhat azon, hogy mennyire vagyunk képesek beosztani a rendelkezésünkre álló erőforrásokat. Ez az autóhasználati szokásokkal és az egyre nehezebben elérhető üzemanyaggal is szoros kapcsolatba hozható. Nem mindegy tehát, hogy az abroncsválasztáskor milyen típus mellett tesszük le a voksot. A Michelin CrossClimate + lehetővé teszi, hogy a négyévszakosok között is sikerüljön olyan megoldásokra lelnie, mely szezontól függetlenül megállja a helyét.

Michelin CrossClimate +: ahol a biztonság és a téli közlekedés lehetősége találkoznak

Már megszokhattuk, hogy a kritikus 7 fok környékén a gumiszervizeket elárasztják az autósok. Megkérdőjelezhető, hogy mindenképpen meg kell-e várni ezt a hőmérsékletet, vagy érdemes előre gondolkodni, és már korábban a téli abroncs mellett dönteni. De mi a helyzet akkor, ha a négyévszakos abroncsok előnyeit választanánk? Létezik fenntartható alternatíva, ami a közlekedés biztonságát szolgálja, akár több éven keresztül? Alapvetően az autóhasználat gyakoriságán és a gumi minőségén múlik az, hogy milyen megoldásokban érdemes gondolkodni. A gépjármű használati szokásai is befolyásolják azt, hogy milyen gumi bizonyul megfelelőnek. A Michelin CrossClimate + kiváló alternatíva akkor, ha egész évben egyetlen abroncs típussal szeretnénk az utakra gurulni.

Mennyire kell kompromisszumot kötni? Itt minden az anyagösszetételen és a felületi kialakításon múlik. A Michelin CrossClimate + speciális összetétele hideg aszfalton is jól teljesít, ráadásul a 3D lamellák lehetővé teszik azt, hogy az autógumik tulajdonképpen karmokként kapaszkodjanak a havas útfelületbe is.

A szakemberek is azon az állásponton vannak, hogy a gumiválasztáskor mindenképpen a biztonságnak kell vezetnie döntéseinket. Az utakon sajnos egyébként is számos olyan helyzettel találkozni, amikor a meggondolatlanság ára akár baleset is lehet. Fontos tehát hangsúlyozni, hogy a gépjármű rendszeres ellenőriztetése, a szükséges cserék, feltöltések elvégzése megtörténjen, és persze a gumi állapotára is feltétlenül figyeljünk oda. A Michelin CrossClimate + az egész évben történő gumihasználat lehetőségét kínálja, zászlajára tűzve a megbízhatóságot és a közlekedés biztonságát.