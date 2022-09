A rendezvényen szakterülettől és végzettségtől függetlenül több száz hazai és külföldi álláslehetőséget kínálnak a munkaadók. Pályakezdők és tapasztalattal rendelkező munkavállalók is lecsaphatnak a nyitott pozíciókra, melyeket akár a helyszínen is megpályázhatnak. Ez a minden évben nagy érdeklődésre számot tartó esemény a munkáltatók és munkavállalók személyes találkozásának, valamint egymás megismerésének színtere.

Miért is érdemes elmenni egy állásbörzére? Egy állásra való jelentkezés során számos kérdés merülhet fel bennünk, amelyek befolyásolhatják jelentkezési szándékunkat. Az állásbörzék egyik legnagyobb előnye, hogy felmerülő kérdéseinkkel van kihez fordulni, és mivel ott helyben találkozunk a cégek képviselőivel, sokkal erőteljesebb benyomást kelthetünk. Ha azt gondoljuk, hogy egy cég első látásra nem nekünk való, a személyes találkozás után megváltozhat a véleményünk. A személyes kapcsolatfelvétel, valamint a leendő munkaadóról szerzett közvetlen információk miatt az állásbörzék segítenek megalapozott döntést hozni. Egy állásbörze egyébként akkor is hasznos lehet, ha nem kapunk konkrét állásajánlatot, hiszen nem csak azokkal a vállalatokkal találkozhatunk, amelyekről már hallottunk, hanem akár a számunkra legideálisabb munkahelyet is felfedezhetjük a kiállítók között. Az állásbörzéken kiállító cégek általában szórakoztatóan és figyelemfelkeltő módon próbálják bemutatni a működésüket. Emiatt a standokon sok érdekes dolgot láthatsz a gyártási folyamatoktól kezdve a termékbemutatókig. Mindez azért van, hogy jobban megismerd az adott céget.

Állásbörze Debrecenben!

2022. szeptember 22. 9 és 16 óra között Lovarda Egyetemi Kulturális és Konferenciaközpont

Debrecen, Kassai út 26.

A belépés ingyenes!

Az állásbörze főtámogatója: A Debreceni Szakképzési Centrum

Támogatók: Transit – Food, Marnevall és Sensirion.