Masszázs otthon? Miért is ne? Nem olyan nagy kihívás létrehozni azt a teret, helyet, ahol a masszázsé a főszerep. Alapvetően még egy külön álló helyiségre sincsen szükség, mert mondjuk a paravános megoldással külön kis kuckó teremthető néhány egyszerű mozdulat segítségével. Természetesen azért pár négyzetméter mindenképpen elengedhetetlen a sikerhez, viszont jóval kevesebb felszereléssel is létrehozható a meghitt légkör, mint amire a legtöbben, első nekifutásból gondolnak.

Forrás: Mladen Mitrinovic / Shutterstock

A stabil alap mindkét fél számára nélkülözhetetlen!

A minőségi masszázságy nem luxus követelmény vagy a földtől elrugaszkodott elvárás, hanem olyan kiindulási alap, amely nélkül nem érdemes belevágni az otthoni masszázs feltételeinek megvalósításába. Hogy miért? Azért, mert a megbízható, megingathatatlan, stramm, egyúttal kényelmes fekvőfelület minden tekintetben az alap, amire a vendég számít, és aminek a segítségével a komolyabb erőfeszítést igénylő mozdulatok kivitelezése sem okozhat kihívást.

A fix masszázságyak megfelelő stabilitást és alátámasztást nyújtanak a biztonság és kényelem megteremtése érdekében. Számos kivitel létezik a piacon, így mindenki megtalálhatja a számára leginkább megfelelő típust.

Vannak, akik az elektromos modellekre esküsznek, mert nagyon egyszerűen és pillanatok alatt a vendég adottságaihoz és persze a masszőr igényeihez alakítható a fekvőfelület.

Az összecsukható modellek még kis helyiségekben is nagyszerűen érvényesülhetnek, lévén néhány könnyed mozdulattal szétnyithatóak, aztán amikor már nincsen rájuk szükség, akkor pár pillanat alatt összecsukhatóak. A tárolás szempontjából ez mindenképpen bónusz pozitívum különösen akkor, amikor a szabad hely keretek közé van szorítva.

Még valami ezen típusok mellett szól, ez pedig a hordozhatóság, egészen pontosan a mobilizálhatóság lehetősége. Mert van, akinek ez nem opció, de akad, aki igény szerint házhoz megy. Mindenesetre egy kellően mobil ágy birtokában semmiféle rendezkedés, költözködés nem okozhat fejfájást!

A stabil masszázságy tehát alap. Elég csak egyetlen pillanatig belegondolni abba, hogy mi történne akkor, ha az ágy nem felelne meg a fent felsorolt kritériumoknak. Egyrészt a diszkomfortérzet messzire űzhetné a vendégeket, másrészt amikor az ágy ingatagsága miatt maradnak el mozdulatok, fogások, akkor konkrétan a szakmaiság és a profizmus kettőse az, ami sérül. Márpedig ezt egyetlen hiteles szakember sem engedheti meg magának.

Forrás: Lolostock / Shutterstock

Hogyan támogatható a leghatékonyabb módon az izomlazulás?

Természetesen a megfelelő mozdulatok lazítják el a legjobban a bekeményedett izmokat, viszont az tény, hogy a masszázsolaj nagyban hozzájárulhat a minél teljesebb és mélyrehatóbb sikerhez. Számtalan típus elérhető, a komponensek száma majdnem megszámlálhatatlan, ami azt jelenti, hogy jócskán akadnak a piacon specifikus variációk. Bizonyos izomfájdalmakra vagy testi tünetekre konkrét termékek is javasolhatóak, amik hozzásegíthetnek a teljesebb relaxáláshoz és vele együtt a regenerálódáshoz. A gyógynövények például évezredes segítők, amik mindig megbízható alapként szolgálhatnak, de természetesen ma már az összetevők listája jócskán kibővült. Az illatokra külön célszerű odafigyelni, mert az aromák sokat számítanak. Attól függően, hogy a vendégek hogyan viszonyulnak az erősebb illatanyagokhoz, érdemes olyan verziókat is felfedezni, amik nem rendelkeznek karakteres illatokkal. Ugyanakkor a borsmenta, a levendula vagy éppen a rozmaring (hogy csak párat említsünk a teljesség igénye nélkül a legkedveltebb aromák közül) pozitív tulajdonságát kifejezetten kifizetődő taktika kiaknázni.

Forrás: Prostock-studio / Shutterstock

Az ágyon kívül még milyen alternatíva jöhet számításba?

A masszázsszék is sikerrel alkalmazható eszköz, ami ráadásul a stabilitás terén is jól teljesít. Arról nem is beszélve, hogy kis helyet foglal el, és mindennek tetejében kiválóan paraméterezhető. Az egyéni igények figyelembe vétele így is-úgy is kulcsfontosságú, s ebben valódi segítőtárssá válhat egy olyan kezes kis kellék, mint a szék. Nyilván vannak olyan masszázsfajták, amelyek nem feltétlenül oldhatóak meg ülő pozícióban, tehát a vásárlásnál mindenképpen fontos mérlegelni az esetleges előnyöket, hátrányokat.

Ha pedig minden részlet megtalálta a maga rendeltetett helyét, akkor már ki is kerülhet a „nyitva” tábla, azaz beindulhat az otthoni masszázs!