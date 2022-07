A vasút első szakaszát 1882. július 16-án nyitották meg Debrecen-Fatelep és Nyírmártonfalva között. Erre az évfordulóra emlékeznek meg hamarosan egy nagyszabású születésnapi eseményen, előtte azonban július 10-én Múltidéző Vásárnapra várják az érdeklődőket.

A kerek évforduló alkalmából egész évben gazdag programkínálattal várja utasait a Zsuzsi Erdei Vasút, aminek az életében július 16-a egy különösen fontos nap. Aznap lesz 140 éve, hogy megnyitották a vasút első szakaszát és kezdetét vette a Zsuzsi Erdei Vasút máig tartó sikertörténete. A születésnapi ünneplés ugyan már év elején elkezdődött, a véghajrá és az igazi ünnep azonban csak most jön. De kezdjük egy kis múltidézéssel.

Debrecen városában az 1880-as évek elején poros, eső után tocsogós utak voltak, szükség volt a környéken kitermelt fa beszállítására a városba. A kiegyezés hatására nálunk is megindult a vasútépítési láz, így ebben az időben indult útjára a Debrecen-Guthi Vasúti Vállalat új vasútja. A vonatok csak nappal közlekedhettek, legnagyobb sebességük 15 km/óra volt, és idegen személyek és áruk kizárásával üzemelhetett a 21,5 km-es szakaszon. 1922-ben elkészült a pálya Guthig, itt már a korlátozott személyforgalomra is kértek hatósági engedélyt. A személyszállítás megnyitásakor már több megállóhely és állomás is ki lett alakítva. Innentől a fatermés szállításán túl személyforgalmat is bonyolított a vasút, ezzel az Erdőspuszta tanyavilágának és az ott élőknek lehetővé vált az élő kapcsolat kialakítása a várossal. A személyforgalom nagyon erős volt a ’70-es években, az 5 kocsis vonatok zsúfolásig megteltek, ám a teherforgalom is mindvégig meghatározó jelentőségű volt.

1882 óta sok minden változott a Zsuzsi életében, többek között az eredeti pályaszakasz jelentősen lecsökkent, 1978 óta pedig már csak 16,6 kilométeren robog a vonat, mint kirándulójárat.

Forrás: Zsuzsi Erdei Vasút

A Zsuzsi Erdei Vasút 140 évet átölelő egyedülálló történetének legszebb időszakát lehet felidézni közösen július 10-én a Múltidéző Vásárnap elnevezésű eseményen, melynek helyszíne a Zsuzsi Ruyter utcai kiinduló állomása. A látogatók az eseményen megtudhatják, honnan ered a Zsuzsi kisvasút neve és milyen volt az Erdőspuszták tanyavilága régen, melynek megtermelt javait a Zsuzsi vonat szállította Debrecenbe a városlakók nagy örömére. Ezt egy kézműves vásárral életre is keltik a szervezők vasárnap: az érdeklődőket kézműves vásár várja a Hajdúság Éléskamrája, a Vidéki Kóstoló, az Ínyenc Chilikert, a Gabi Édesség, Pataki Klára kézműves, a Fodor Tamás Méhészet és a TiZSu Art termékeivel. Igazi vásári forgataghoz méltón az ünnepen lesz zene és tánc is. A talpalávalót a Bihari Banda Hagyományőrző Egyesület és zenekara szolgáltatja majd.

A Múltidéző Vásárnap július 10-én, vasárnap 10:30-kor kezdődik a Zsuzsi Erdei Vasút Ruyter utca 1. szám alatti kiinduló állomáson és 13:00 óráig tart. A program ideje alatt a hármashegyaljai tanyavilágból 10:50 órakor beérkező Zsuzsi vonatot várjuk és köszönjük, a s a jelen színei előtt a régi történeti értékeket őrizve a tanyavilágban élő családok keze által megtermelt javakat is várva, ezen történelmi értékkultusz szellemében töltünk el egy különleges kisvasúti értékekben gazdag család- és gyermekközpontú napot.