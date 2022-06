Ebben a cikkben összehasonlítjuk a különböző csomagtartókat, hogyha esetleg még nincs a drótszamáron, vagy cserélni szeretné, akkor tisztában legyen vele, hogy milyet érdemes választani.

Csomagtartók hátul

A sárvédő fölött közvetlenül szoktuk meg a csomagtartó helyét, amit vagy a hátsó szemhez vagy a támvillához szoktak erősíteni. Mind a két eljárás jó, a bicikli kialakítása dönti el, hogy az Ön esetében melyik lehetőség működőképes. Nézze meg a Kerékpárwebshop.eu csomagtartó kínálatát, vagy szerezzen be leszorító hálót a biztonságos szállításhoz.

A hátulra szerelhető modellek rendkívül stabilak, és a nagyobb súlyokat is képesek megtartani. Ezért például a kirándulásra összepakolt plédet, piknik felszerelést vagy mondjuk a biciklis gyerekülést teljes biztonsággal rá lehet pakolni, nem kell attól félni, hogy bajuk esik.

Változatok nyeregcsőre

Vannak olyan kialakítású bringák, amik megjelenésükben sportosabb, dinamikusabb vonalat képviselnek, ezért a gyári felszereltség sem sárvédőt, sem csomagtartót nem foglal magába. Akinek ilyen bicója van, annak sem kell a hátizsák alatt izzadnia, hiszen pont ezekre az esetekre kínál megoldást a nyeregcsőre szerelhető rakodótér.

Ha ilyen terméket szeretne, akkor mindenképpen mérje le a nyeregcső és az ülés vége közti távolságot, és olyan típust válasszon, aminek a nyele legalább ilyen hosszú. Ha túl rövid a nyél, akkor az ülés bele fog lógni a rakodótérbe, és elveszti a funkcióját a kiegészítő. Azzal is számolni kell, hogy az ilyen csomagtartók lényegesen kevésbé terhelhetők.

Kosarak

A biciklire szerelhető kosarak szintén nagyon praktikusak, amikor teherhordásra kerül a sor. Számos anyagban és szerelési megoldással hozzá lehet jutni, így mindenki megtalálja a bringájára megfelelő darabot. Érdemes alaposan megnézni a szimpatikus termék jellemzőit, mert elég széles skálán mozog, hogy mekkora súly cipelésére alkalmasak. Egy jól megválasztott kosár mindenesetre nemcsak a cipekedés miatt jó, hanem nőiesebbé is varázsolja a járgányt.

Így válasszon!

Elsődlegesen a kerékpár adta lehetőségek szabják meg, hogy hova tudunk csomagtartót felszerelni. Másodsorban pedig azt kell végig gondolni, hogy milyen gyakran és mekkora súlyt fogunk szállítani.

Azoknak, akiknek újságkihordás vagy hasonló tevékenység miatt van szükségük erre a tartozékra, eleve olyan bicaj használatát javasoljuk, ahol a hátsó, de nem nyeregcsőre szerelhető megoldások felszerelése szóba jöhet.

Iskolába, munkába járáshoz, rövidebb túrához elég lehet a kisebb terhelést bíró példány is. Az is jó ötlet, ha nem egy, hanem akár két helyre osztja el a csomagokat: előre a kosárba is pakolhat, és mellette hátra is.