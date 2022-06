Akár pályakezdőként, akár pályaváltóként kell kiválasztani, hogy merre tovább, a döntés nem könnyű. Kivéve akkor, hogyha azonnal megtalálod a legjobb helyet a tanuláshoz. Bár elsőre úgy tűnhet, hogy ennek kicsi az esélye, igenis lehetséges: elég csak megismerni a Best Mixert.

A szakképzési hely kiválasztásának legfontosabb szempontjai

Egy szakképzőhely kiválasztásakor egy olyan szempontrendszert célszerű követni, ami mindenképp kitér:

az oktatás helyszínére (hol található, mennyit kell utazni érte),

a szakképző intézmény múltjára,

az oktatási termek korszerűségére, felszereltségére,

a képzési tematika sokoldalúságára,

a tanfolyamok díjára (ár-érték arányban),

illetve a képzéssel megszerzett tanúsítvány típusára.

Ahhoz, hogy a felsorolt nézőpontok valóban segíteni tudják a tökéletes képzési hely megtalálását, ajánlott őket egyéni módon priorizálni. Más és más, hogy valakinek a helyszín vagy épp az anyagiak jelentik majd a legfontosabb kiindulási pontot.

Viszont ezzel sem kell külön foglalkozni, hogyha létezik olyan szakképző hely, ami minden igényt képes 100%-ban kielégíteni. Márpedig létezik: ez nem más, mint a 15 éve magántulajdonban lévő Best Mixer.

Forrás: bestmixer.hu

A Best Mixer jelentheti a siker kulcsát

Amikor a Best Mixer szóba kerül, szinte lehetetlen úgy beszélni róla, hogy ne tűnjön túlzónak. Olyan értékekkel rendelkezik, amikkel már rég nem lehet versenybe szállni. 15 évre visszanyúló működése alatt, képzései több mint 1000 vendéglátóipari tanulónak biztosították, hogy a legjobb mixerré, baristává, üzletvezetővé, sommelierré váljanak.

A magántulajdonban lévő szakképző iskola:

képzéseinek felépítése,

oktatói csapatának professzionalizmusa,

oktatótermeinek korszerűsége

mind azt garantálják, hogy a Best Mixer tanítványaként a legjobbak lehessünk a szakmánkban itthon, de akár külföldön is.

A legjobb, hogy az oktatási helyszínei az ország egész területét lefedik, aminek köszönhetően nem csak az agglomerációban élőknek van lehetőségük gyorsan és könnyedén új képesítést szerezni. Például Debrecenben barista tanfolyamra és mixer képzésre is jelentkezhetsz.

15 éves piacvezetői szerepkör

A Best Mixer nem véletlenül tölt be piacvezető szerepet, már több mint 10 éve. A képzési hely legfontosabb szempontjainak egytől egyig eleget tesz, és nem is akárhogyan.

Csúcstechnológiás iskolák országszerte

A Best Mixer 15 éve működteti iskoláit az ország minden pontján. Egészen pontosan 15 településen érhetők el képzései, amik közül mindegyik helyszínen csúcstechnológiás körülmények várják a tanulókat.

Mindegy, hogy Debrecenben mixer tanfolyamra jelentkezünk vagy inkább a specialty kávékészítés rejtelmeit sajátítjuk el, mindkét esetben igaz, hogy korunk legmodernebb eszközeit használhatjuk a tanulás során. Míg az iskolahálózat mixer tantermeiben a füstölő pisztolyt és a jéggömbkészítőt is kipróbálhatod, addig a barista képzéseken a legmenőbb kávégépek segítségével válhatsz profi szakemberré.

Forrás: bestmixer.hu

Sokrétű képzési lehetőségek

Jelenleg több mint 30 Best Mixer tanfolyam közül lehet választhatsz, hogyha a vendéglátó szektorban szeretnél elhelyezkedni. Viszont nem csak mixerként vagy bártenderként tanulhatsz: borszakértőként, menedzserként, üzletvezetőként, de pincérként is kipróbálhatod magad.

Ami pedig felteszi az “i”-re a pontot, hogy a kínálatban komplex csomagok között is válogathatsz. Ezt azt jelenti, hogy vannak olyan tanfolyamok, amiken belül akár 2-3 új szakmai képesítést is megszerezhetsz, akár plusz ingyenes képzéssel kombinálva.

Nemzetközileg elismert bizonyítvány, munkaközvetítői státusz

A mai világban már nagyon fontos, hogy egy szakmával a világ bármely pontján el tudjunk helyezkedni. A Best Mixer ezt is több szempontból garantálja.

Egyrészt a tanfolyam(ok) elvégzése után nemzetközileg elismert bizonyítványt ad, másrészt munkaközvetítő iskolaként a tanulók elhelyezkedését is segíti. Belföldön és külföldön egyaránt lenyűgöző lehetőségeket kínál. Segítségével Cipruson, Angliában, de akár egy óceánjáró hajón is kipróbálhatod, hogy mire vagy képes.

Forrás: bestmixer.hu

A számok nem tévednek

Több mint 400 visszajelzés a Facebookon, több mint 300 vélemény a Google-értékelések között. Az átlag pontszám pedig mindenhol 5/5 – ilyen is létezik. Úgyhogy ha még mindig megerősítést keresel, akkor érdemes végiggörgetned a kommenteket és felvenned a kapcsolatot a végzett hallgatókkal. Érdemes sietni, mert most még kedvezményes árak mellett jelentkezhetsz a Best Mixer képzéseire!